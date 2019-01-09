克赤海峽衝突後首進黑海　美登陸艦訪羅馬尼亞「或舉行聯合演習」

▲麥克亨利堡號船塢登陸艦。（圖／翻攝自維基百科）

軍武中心／綜合報導

美國「麥克亨利堡號」（USS Fort McHenry）船塢登陸艦7日抵達羅馬尼亞的康斯坦察港，預計停留3天，這也是俄羅斯扣留三艘烏克蘭軍艦以來，美軍艦艇首次訪問黑海。有消息指稱，該艦10日離開港口後，將與羅馬尼亞的「斐迪南國王號」（Regele Ferdinand）護衛艦在黑海舉行聯合演習。

羅馬尼亞總參謀部表示，美國軍艦代表將會見羅馬尼亞海軍指揮人員，第307海軍陸戰團的士兵也將登上美艦參觀。美國第六艦隊指揮官麗莎弗蘭凱蒂（Lisa Franchetti）指稱，麥克亨利堡號的抵達「重申我們共同維護黑海安全的決心」，加強了美國與北約盟國及該地區夥伴的牢固關係，「我們在黑海的日常行動展示出第六艦隊的固有靈活性和能力。」

▼烏克蘭黑海奧德薩基地停泊的海軍艦艇。（圖／路透社）

美國第六艦隊透過聲明表示，麥克亨利堡號正在執行定期部署任務，目的是與盟友及合作夥伴共同推進歐洲安全，海軍在黑海的行動「符合國際法」。不過英文翻譯的TASS報告則指稱，麥克亨利堡號訪在問結束時，將與斐迪南國王號在羅馬尼亞領海和黑海國際水域舉行聯合演習。據了解，俄羅斯海軍已經派遣RFS Pytlivy 808護衛艦監麥克亨利堡號在黑海的動向。

麥克亨利堡號指揮官史特夫施密特（Steve Schmidt）在聲明中強調，美軍的水手和海軍陸戰隊員有很好的機會體驗歷史悠久的城市，「我們與羅馬尼亞的盟友和夥伴站在一起，共同維護一個安全和繁榮的地區，牢固的關係是和平與繁榮的基礎。」

▼俄羅斯與烏克蘭海軍在克赤海峽發生衝突。（圖／達志影像／美聯社）

俄羅斯海軍2018年11月在黑海北方克里米亞半島「克赤海峽」（Kerch Strait）一帶朝烏克蘭的2艘輕甲砲艇和1艘拖船開火，俘虜這3艘海軍艦艇，造成數十名水兵受傷。當時3艘烏克蘭海軍艦艇正準備穿越「克里米亞大橋」（Crimean Bridge），北上進入「亞速海」（Sea of Azov），途中遭到俄羅斯軍隊阻攔。

根據俄羅斯聯邦安全局（FSB）說法，3艘烏克蘭軍艦違反《聯合國海洋法公約》第19條和第21條規定，違法穿越俄方國界，進入臨時關閉水域還從黑海駛入克赤海峽，俄國海軍因此確實使用武器開火，並且扣留3艘軍艦，但也主動醫治受傷的水兵，整起衝突並無造成人員死亡。烏克蘭則認為，所有相關的文件與通知早就遞交俄方，但俄國的部隊卻不斷進行追殺，如此激動的情緒反應甚至挑釁引戰「都是俄羅斯人的問題」。