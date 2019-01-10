檢認證「警察是奴才」　囂張男直播再罵法警「王八蛋」

▲男子郭岱庭罵警奴才獲不起訴後，又跑到地檢署直播大罵法警「王八蛋」 。（圖／翻攝郭岱庭臉書）

記者劉昌松／台北報導

男子郭岱庭去年因為警察「奴才」遭移送法辦，但獲得檢察官處分不起訴，沒想到他10日到士林地檢署領取當初繳交的保釋金時，自開臉書直播，又嗆法警：「我是主子。你們是什麼？」還罵法警「王八蛋」，法警群起激憤，但也無奈當初檢察官已認定郭罵警「奴才」不構成侮辱公務員，現在公僕只能忍氣吞聲。

郭岱庭是在10日下午到士林地檢署前開始用手機直播，馬上就因為要拍路邊停在路邊的警車，與其他擔心也被拍到的駕駛發生糾紛，之後郭進入地檢署，準備領回因為罵警「奴才」案遭移送時繳交的一萬元保釋金時，持續錄影，因為直播講話大聲，法警上前勸阻時，雙方發生爭執。

▲郭岱庭直播時不忘整理自己的頭髮。（圖／翻攝郭岱庭臉書）

郭竟先開口要法警「安靜一點」，有法警開口「你才安靜一點」，沒想到引爆口角，但郭持續直播，還聲稱「我現在就裝弱勢。敢挑戰我就試試看啦，我就是訟棍，就是司法黃牛。」最後郭離開地檢署，又指著法警說「他要打我啦，他剛才要打我啦」，立即與法警在爆發最大個一場衝突，郭嗆「我要告你。你長得帥我不告你，後面那兩個長的醜啦」。

▲郭岱庭走出地檢署後點菸繼續罵法警。（圖／翻攝郭岱庭臉書）

後來一名法警上前試圖勸阻，告知地檢署不能錄影，郭開始跳針「你退後，你退後，你退後」，最後郭在地檢署，拿出一千元給路人，然後點起香菸，大喊「我就公然侮辱你啦，我講的是事實。新北地院（應為士林地院）這些王八蛋。最近就是心情不爽啦，來罵法警啦。」對於郭的行徑，法警只能把氣往肚子裡吞，私下抱怨檢察官先前處分讓郭不起訴，「檢察官也是公僕，難道他認為自己是奴才嗎？」

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