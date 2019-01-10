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雲端最前線／柯文哲2020試金石 空戰炒不熱立委補選選情冷？

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新聞節目中心／綜合報導

台北市士林大同區立委補選進入最後倒數階段，代表柯家軍參選台北立委補選的陳思宇，被外界認為是柯文哲進軍大位的「風向球」。陳思宇在受訪時坦言，有很多朋友說，她確實是市長柯文哲進入中央的試金石，「我一直覺得責任很大」。《雲端最前線》10日邀請立委補選候選人陳思宇、台北市政府副發言人柯昱安、台北市議員鍾小平、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討北市立委補選的戰況。

台北市大同士林選區立委補選逼近，代表柯家軍參選台北立委補選的陳思宇，被外界認為是柯文哲進軍大位的「風向球」。陳思宇在受訪時曾坦言，有很多朋友說，她確實是市長柯文哲進入中央的試金石，「我一直覺得責任很大」。而從宣布參選以來，陳思宇選戰打的很艱辛，柯文哲則是全力相挺，就連九合一選戰時期的「行動競總」都要改裝重出江湖，陳思宇受訪時則向支持者喊話，一定要站出來替自己和柯市長加油。

 ▲▼北市立委補選號次抽籤 陳思宇、陳炳甫。（圖／記者屠惠剛攝）

 ▲北市立委補選號次抽籤 陳思宇、陳炳甫。（圖／記者屠惠剛攝）

根據近日《ETtoday新聞雲》民調顯示，調查結果發現，有32.0%受訪者會投票給國民黨陳炳甫，24.5%會投給民進黨何志偉，15.5%會投給無黨籍陳思宇，另2位無黨籍的王奕凱及全民無黨聯盟的陳源奇支持度均未超過5%，顯示即使有台北市長柯文哲站台加持，陳思宇民調卻仍低迷。

對此陳炳甫表示，民調當參考就好，這次補選投票率相對低，民調結果和實際投票行為會脫鉤，民調可做自己在地方努力的依據，何志偉在士林強，在大同區，去年就開始在跑，知名度也高；陳思宇則是一路跟柯Ｐ曝光，陳炳甫說，就像美國總統川普講過，新聞能出來就是好事，陳思宇積極曝光，未來她的民調還會更高。

▼北市立委補選號次抽籤 陳思宇、陳炳甫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼北市立委補選號次抽籤 陳思宇、陳炳甫。（圖／記者屠惠剛攝）

不過，柯文哲為幫陳思宇推上立委大位，派出旗下大將全力助選，包含北市府顧問蔡壁如、民政局長藍世聰主導陸戰，而市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩、市府副發言人柯昱安等人也發動空戰，就是要拿下這一席。面對陳思宇大打空戰，何志偉表示，自己就是一步一腳印，認真聆聽基層聲音。

▲▼民進黨主席卓榮泰上任後首個行程替立委候選人何志偉站台。（圖／民進黨提供）

▲立委候選人何志偉。（圖／民進黨提供）

而藍綠白三方除固守既有的選戰模式外，更積極打起新選戰，向來擅長傳統組織戰的國民兩黨候選人陳炳甫、何志偉也積極耕耘空戰，頻上廣播節目或是開網路直播，創造網路聲量。《雲端最前線》10日邀請立委補選候選人陳思宇、台北市政府副發言人柯昱安、台北市議員鍾小平、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討北市立委補選的戰況。

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《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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關鍵字：雲端最前線,直播,柯文哲,陳思宇,陳炳甫,何志偉,立委補選

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