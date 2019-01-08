武士刀砍出名！「彰化李李仁」曝辛酸過去　逆轉2倍收入：靠動頭腦

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最狂直播主「彰化直播小男神李李仁」話題不斷，除了人數夠就跟女生直播打炮外，還拿武士刀砍藝術品給網友看。事後，他也坦言過去的辛酸並說，自己這樣做都是為了人氣，「不然誰要像傻子，這樣會累耶」。

「彰化直播小男神」以瘋狂的行為爆紅，當他被網友激怒時，會不斷以三字經、五字經回嗆網友，還拿鐵鎚敲打準備要賣的藝品喊「你們當我不敢賠嗎？」接著再拿武士刀猛砍，用打火機燒，把聚寶盆藝品弄得非常多傷痕，也完全不心疼，更貌似不怕賣不出去，問網友：「要買的加一，人為的！」

▲「彰化直播小男神」裸上身，拿著武士刀開直播。（圖／翻攝自「我是彰化直播小男神 這是李李仁直播粉絲團」臉書）



「彰化李李仁」下直播後接受採訪，性情180度大轉變完全不罵髒話，跟直播上判若兩人；他說，不覺得自己像李李仁，名字都是當初亂取的，且刀沒開封、槍也是紙做的，都是假的，「要人氣嘛，不然誰要像傻子，每天這樣，欸這樣會累耶」。

23歲的彰化李李仁透露，家庭因素他17歲就出來工作，但因找不到，才會到高雄做裝潢工，日薪800元的收入讓他很窮，每天都吃泡麵、麵包果腹，「整天搬貨搬重，那時候真的沒有錢，我也不敢跟家人要，也不敢讓家人擔心，我都講再那邊過得很好這樣」。

▲▼「彰化李李仁」表示，要靠直播吃飯需要動頭腦。（圖／東森新聞）



本以狂野風格直播，讓收入變成以往穩定收入的2倍，但許多網友挑釁的言語也會讓他暴怒，「罵我嗑藥、罵我精神分裂」；他也說直播不簡單，「這個絕對要動頭腦，還有要不要臉，要不顧形象」，並說目前沒有往演藝圈前進的想法。