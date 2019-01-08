81名淘寶主播進入億元俱樂部　營收從零到破億只要一年

▲薇婭viya被封為淘寶最紅內容達人，以帶貨女王之姿榮登淘寶直播億元俱樂部的榜首。（圖／淘寶提供）

生活中心／綜合報導

開直播賣東西，是現在普遍常見的銷售手法，甚至有厲害的賣家一場直播就能賺進好幾萬，不過年銷售額要從零做到破億需要花多久時間，淘寶直播的答案是「一年」，另統計數據發現，2018年共有81名主播進入淘寶直播億元俱樂部。

根據淘寶直播聯合淘榜單公佈數據顯示，2018年引導成交額超過億元的主播，共有81名進入淘寶直播億元俱樂部，直播類別包括服飾、美妝、珠寶、母嬰等，面向相當多元，而他們平均直播場次超過300場，單場直播時間平均約8小時，其中也有人全年無休，一年直播超過350場。

▲2018年引導成交額超過億元的TOP 10主播。（圖／翻攝自網路）

而在淘寶直播億元俱樂部TOP 10中，登上榜首的薇婭viya，擁有多項驚人銷售事蹟，最著名的是只用5小時就在一夜之間進帳7,000萬人民幣，也曾只賣一件秋裝外套，一晚撈進8,500萬人民幣，被封為最強帶貨女王；緊追在後的「烈兒寶貝」，則是擁有190萬粉絲，曾於2017年雙11時，花了15分鐘創下破1,000萬元人民幣的銷售額。

淘寶直播從數據進一步觀察，平均每個主播擁有超過2400名年消費額隨便就上萬人民幣的鐵粉，而億元俱樂部主播能夠創造可觀收入的原因，在於超過7成的成交來自粉絲的重複購買，TOP主播更是能達到9成複購率。

此外，淘寶直播的另一大特點，就是年輕化、女性居多，目前有超過百位主播在淘寶月收入達百萬級，女性佔近8成，「90後」則有6成。淘寶也預計，未來3年間，淘寶直播將帶動5000億規模成交，伴隨內容價值，間接促動更廣的產業市場。