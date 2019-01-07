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男罵警察「奴才」　檢認證不算侮辱公務員不起訴

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▲台南市警善化分局為「淨化治安環境」，於11月30日晚間執行「擴大臨檢」勤務，至轄區電子遊戲場、宮廟等易聚眾滋事之場所，以優勢警力實施人員、車輛臨檢盤查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲警方執行勤務時，遭民眾辱罵「奴才」，但檢察官認為不算侮辱。圖為示意照，無關本案。（圖／記者林悅翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市郭姓男子去年因為勞資糾紛在工作場合與人爭執，警員獲報到場處理，郭男竟氣得大罵警員「奴才」、「靠么」，郭男被依侮辱公務員罪嫌移送法辦，但士林地檢署檢察官認為，郭男當時是在對警員態度表達不滿，雖然用詞尖酸刻薄，但不構成犯罪，日前處分不起訴郭男。

去年11月27日下午，北投分局光明派出所2名員警獲報，前往北投區某飯店處理衝突時，只見郭男仍在為了勞資問題與人爭執，員警試圖排解，沒想到遭郭男辱罵：「你一個奴才，跟一個主子這樣講話的」，警員要求郭男注意用詞，郭男再罵：「你是奴才，是公僕，拿你的槍出來打我啊！」

警員要求郭男拿出證件，郭男又罵：「我要拿出來了！你給我安靜！你不要在那邊靠么啦！」郭男言論全被警員根據密錄器錄下，依侮辱公務員罪嫌移送。

但檢察官根據譯文內容認為，郭男是用「奴才」來強調警員的公僕身分，用「靠么」來表達不耐警員不斷重複要求，雖然用詞粗俗不禮貌，但郭男主觀上是在對警員現場處理方式表達不滿，不是故意要侮辱公務員，因此處分不起訴郭男。

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關鍵字：奴才,警員,侮辱,勞資糾紛,公僕,靠么

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