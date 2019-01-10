嗆警「奴才」竟獲不起訴！葉毓蘭：因為檢察官把警察當奴才差遣

記者邱中岳、陳雕文／台北報導

北投1名男子去年在工作場合與人發生勞資糾紛，警員到場處理，卻遭男子怒嗆「你是奴才」、「靠X」等語，男子遭警方依照侮辱公務員罪嫌送辦，但檢察官認為他並不構成犯罪，予以不起訴，警分局獲悉只能無奈接受，前警大教授葉毓蘭發文酸說，「全國警察都是檢察官的奴才，供他們差遣。」、「把司法警察當奴才使喚的檢察官，不配有調度司法警察的權力！」

▲前警大教授葉毓蘭。（資料照／記者李毓康攝）

內政部長徐國勇打算廢除「調度司法警察條例」讓葉毓蘭拍手叫好，她認為，該條例早該廢了，因為此法誕生於憲政之前的民國34年，只在民國36年及69年兩度微調小修，可以變成千年老怪的原因，就是法務部覺得太好用。

葉毓蘭指出，全國警察都是檢察官的奴才，供「檢座」們差遣，而且運作多年來，就像吸食嗎啡成癮，警政署幾度想建議廢除，但是法務部抵死不放，才會發生去年花蓮的林俊佑檢察官，率領王朝馬漢到幼兒園去辦私案，把小小孩嚇到尿褲子的醜案。

葉毓蘭表示，如果檢察官因為麻煩警察太多，會善待警察弟兄也就罷了。日前士林地檢署的吳昭瑩檢察官才針對北投分局員警在執勤時被辱罵「奴才」、「靠X」案，對辱警的郭男做出不起訴處分。

吳檢察官認為，郭稱的「奴才」，是強調處理員警的公僕身分，內容尖酸刻薄、令人不快，尚難認有侮辱公務員犯意。另「靠夭」有嫌惡不耐他人反覆同一言詞之意，尚未損他人人格。不起訴書指出，本案前因後果，認為奴才、靠夭等語，應是郭在評價員警對自己的態度，雖用語不文雅、粗俗或不禮貌，仍難認有侮辱公務員犯意，罪嫌不足，以不起訴處分。

▲處分結果在網路引發熱議。（圖／翻攝畫面）

但處分結果一出，就在網路上引起瘋傳，甚至有民眾表示，「用了70多年警察兩字已經由檢察官吳○○認證別名叫奴才2字了，所以以後有人說我們是奴才，甚至是奴才中的奴才千萬別生氣！」而北投警分局也表示，對於檢察官處分結果予以尊重，同時支持同仁嚴正執法，捍衞警察尊嚴。

葉毓蘭認為，把司法警察當奴才使喚的檢察官，不配有調度司法警察的權力！如果法務部再反對（廢除條例），就大大方方回敬他們一句「靠夭」啦！

▼內政部長徐國勇。（資料照／記者張一中攝）