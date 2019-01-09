亞太電信Gt TV大改版　支援機上盒、智能電視　讓你看好看滿

▲亞太電信Gt TV推出支援機上盒及智能電視的TV版。（圖／亞太電信提供）

記者邱倢芯／綜合報導

亞太電信宣布，即日起Gt TV再推出重大改版，除了現行手機/平板可以觀看外，也進軍家戶市場，推出支援機上盒及智能電視的TV版。

2018年為OTT影音服務競爭激烈的一年，除國內各OTT新服務/機上盒上市外，更有國外、大陸影音產品來競逐台灣市場 ; 亞太電信認為，目前業界仍以VOD（隨選視訊）服務為主，唯有該公司的Gt TV是以強調「直播」概念，並繼續深耕於直播電視市場。

亞太電信表示，「小螢跨大屏 個人獨享 & 闔家歡看」是Gt TV的精神 ; 該公司全新OTT服務，讓所有電信業者用戶都可使用 ; 支援手機/平板/機上盒/智能電視等更多終端，同時滿足個人觀看喜歡節目及全家共享電視的歡樂時光 ，超過160台直播頻道，提供更多高畫質的頻道。

除此之外，為歡慶2019年新年，亞太電信也推出新版優惠價，只要月付139元起，即可申辦服務，同時也可以至全國門市或網路門市申購Gt TV+OVO N1機上盒影視包，只要1,990元起，即可將追劇神器OVO N1帶回家，內含Gt TV 90天或365天序號卡，讓用戶在新春期間就可輕鬆在家、在外享受影視生活。

另外，為因應更廣大影音市場需求，亞太電信除Gt TV服務，推出更多影音服務，如周年慶期間用戶可以用Gt TV原價199元申裝年約服務，還贈送KKBOX或myMusic一年服務；而愛追劇、看電影或聽音樂的用戶，也選擇愛奇藝及Catchplay或KKBOX等服務。