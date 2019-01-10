今年兩岸春節加班機敲定528班！　「紅眼航班要推6折優惠」

▲兩岸春節加班機敲定，雙方加班機共申請528班。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

2019年兩岸春節加班機敲定！民航局指出，今年國籍航空3家共申請109班，陸籍航空8家則申請419班，一共528班加班機，其中大陸5大繁忙機場－上海浦東、北京、廣州、深圳、杭州因設有上限，申請與實際核復數字有落差。民眾待航空公司公布後即可上網訂票。

民航局表示，經兩岸持續聯繫溝通，雙方航空主管部門已確認明年春節加班機整體規劃，雙方同意春節加班機期間為108年1月22日至2月19日。目前業者已申請的兩岸春節加班機，我方均已核復，國籍航空共3家109班，陸籍航空共8家419班，一共528班加班機。

因空域有限，針對大陸5大繁忙機場－上海浦東、北京、杭州、廣州、深圳等航點，加班機數量有予限制。上海浦東雙方上限各168班，實際核復陸籍168班、國籍70班：杭州機場，陸籍42班、國籍0班；深圳機場，陸籍15班、國籍12班；廣州機場，陸籍11班、國籍12班；北京機場，陸籍8班、國籍5班。

▲上海浦東國際機場繁忙，加班機設有上限，雙方238班加班機。（圖／資料照／記者謝婷婷攝）

另外，民航局將循例要求國籍航空公司於首2日內開放僅限各公司官方網站銷售，並配合比照往年提供優惠，如：紅眼航班票價不超過年票6折，非紅眼航班之杭州、無錫、寧波、深圳航線不超過年票85折，其餘航線不超過年票7折；另其中上海及北京航線仍不得逾越新台幣15,000元及17,000元之上限。（註：以上票價以台灣出發價格基礎，未含機場服務費及燃油附加費）