M503航線解禁？　陸委會：同意東航、廈航申請春節加班機

▲中國東方航空飛機。（圖／記者季相儒攝）

記者陳政錄／台北報導

兩岸春節加班機期間敲定，但仍有台商憂慮年初M503航線爭議，導致加班機砍班的事件重演，對此陸委會副主委邱垂正今天表示，溝通後我方已同意東航及廈航均可提出加班機申請，「盡量朝不要限制的方向來努力」。

但對於媒體追問，此舉是否係因為上述陸方航空公司，已經承諾不再使用M503航線，邱垂正語帶保留的說，不建議外界作這個解讀，實際情況要問民航局。他表示，經過瞭解，M503航線的飛航架次，在這一年中並沒有擴大。

據了解，陸方為解決本土航線日益擁擠，去年一月宣布啟用曾因路線敏感，遭我方反對的國際航線M503航路，導致後續我方民航局決定，不准許中國東方航空及廈門航空合共176班加班機的申請，影響台胞、台商返台，因此有台商憂心在相關爭議未解下，今年仍有「返鄉路迢迢」的可能。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

對此邱垂正在今日召開的例行記者會上強調，這段期間以來，雙方主管機關經過持續的溝通，對彼此所關心的問題均有所理解，所以我方也已經同意東航及廈航均可提出春節加班機的申請。

邱垂正表示，只要大陸航空公司提出這方面的申請，我方會「盡量朝不要限制的方向來努力」，未來希望在相互尊重，互釋善意下，共同處理相關的問題。

他也提到，今年公布的時間跟往年相比並不算太晚，雙方達成基本共識後，也即刻對外公布。強調溝通聯繫沒有問題，後續也請相關航空公司盡快提出申請，以利旅客盡快安排行程。

交通部民航局26日宣布，經兩岸持續聯繫溝通，雙方已確認明年春節加班機期間為2019年1月22日至2月19日，依往例只在上海、北京、廣州、深圳、杭州等5個繁忙機場設有上限，其他機場則無上限，並指出主管部門會在2019年1月10日前完成相關作業。

▼去年東方航空取消加班機，民眾收到通知簡訊 。（圖／記者周怡德攝）