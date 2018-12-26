兩岸春節加班機規劃出爐！除5機場外「班次無上限」　1/10前敲定

▲兩岸春節加班機規劃出爐，加班機將於2019年1月10日前敲定。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

民航局26日公布2019年兩岸春節加班機規劃，循往例，加班機總量不予限制，除了大陸5大繁忙機場，包含上海浦東、北京、廣州、深圳、航州等設有上限，其餘機場無班次上限。相關春節加班機申請，雙方主管部門將儘快核復，於2019年1月10日前敲定。

民航局表示，經兩岸持續聯繫溝通，雙方航空主管部門已確認明年春節加班機整體規劃，雙方同意春節加班機期間為108年1月22日至2月19日。考量民眾及航空公司需求，循例春節加班機總量不予限制，僅在大陸部分繁忙機場設有上限，即各方上海浦東168班、北京10班、廣州12班、深圳23班、杭州43班，其餘機場則無班次上限。

今年春節上海浦東上限為162班、北京16班、廣州11班、深圳23班、杭州44班。對比明年的加班機數量，有消有長。其中，上海浦東增加6班，北京減少6班、廣州增加1班、杭州增加1班。

前述春節加班機期間，雙方航空公司均可於班次上限內依市場需求提出春節加班機申請。另關於飛航班次及起降時間也比照以往，按各方時間帶管理相關規定申請。

▲上海浦東國際機場繁忙，加班機設有上限，僅能加開168班。（圖／資料照／記者謝婷婷攝）

松山機場及上海虹橋機場春節期間不開放飛航兩岸加班機，原營運往返松山機場或上海虹橋機場兩岸航線之航空公司，可分別安排包機在桃園機場或上海浦東機場起降。

民航局指出，兩岸春節加班機規劃，雙方充分溝通，並達成基本共識，為便利旅客訂位及安排行程，兩岸航空主管部門對各航空公司之春節加班機申請將儘快核復，並於2019年1月10日前完成相關作業。

另外，民航局將循例要求國籍航空公司於首2日內開放僅限各公司官方網站銷售，並配合比照往年提供優惠，如：紅眼航班票價不超過年票6折，非紅眼航班之杭州、無錫、寧波、深圳航線不超過年票85折，其餘航線不超過年票7折；另其中上海及北京航線仍不得逾越新台幣15,000元及17,000元之上限。（註：以上票價以台灣出發價格基礎，未含機場服務費及燃油附加費）