漲8.5倍！　春秋航空1/24起變「正常票價」　春節加飛33班

▲春秋航空率先推出2019年春節加班機規劃。（圖／翻攝大陸網站）

記者魏有德／上海採訪報導

大陸春秋航空今（29日）宣佈兩岸春節加班機規劃，從上海浦東飛往台北和高雄，將分別增加24及9個往返班次。業者指出，春節前一週1/24開始，機票將回歸正常市場價格；經記者估算，票價價差將達8.5倍。

春秋航空表示，由上海浦東飛往台北桃園的航班，進入2019年1月份，仍有200-350元（人民幣，下同）（以下均不含稅）的優惠票；春節前一周，將會回到市場價格，票價從800元逐步上升至1700元左右。

▲因應春節疏運市場，春秋航空1/24起票價將會比平時高8.5倍。（圖／翻攝春秋航空官網）

去年兩岸春節加班機因為M503航線而導致兩岸民航主管部門「鬥法」，台商返鄉計畫大亂。對此，交通部民航局日前指出，經兩岸持續聯繫溝通，雙方航空主管部門已確認2019年春節加班機整體規劃，雙方同意春節加班機期間為1月22日至2月19日。

民航局表示，按慣例加班機總量沒有限制，除上海浦東、北京、廣州、深圳、杭州等5大繁忙機場設有上限，其餘機場無班次上限。

▲上海浦東機場的櫃台前，民眾排隊辦裡登機證。（資料圖／記者魏有德攝）

至於今年是否重演去年「臨時喊卡」的情況，陸委會副主委邱垂正27日回應，溝通後我方已同意東航及廈航均可提出加班機申請，「盡量朝不要限制的方向來努力」。



大陸國台辦發言人馬曉光則在26日的例行記者會上提到，兩岸間已經就此形成了行之有效、符合實際的操作辦法，大陸方面已做好前期準備，「並向台灣的民航主管部門提供大陸航空公司加班機的需求」。



據了解，春秋航空目前在兩岸營運的班次分別為，上海浦東至台北每週5班、上海浦東至高雄每週3班及石家莊至台北每週3班。

