直擊／「甩尾哥」馬路當賽道　遭警壓制不屑回：年輕人誰不飆

記者宋德威／高雄報導

▲▼男子駕車在大街狂飆甩尾，遭巡邏員警壓制在地上。（圖／記者宋德威攝，下同）

10日下午14時，高雄市左營區大中路與博愛路旁人行道上，一名戴著賽車競技手套、身高約180公分的男子被警方壓制在地上動彈不得，直喊「不要壓我，我不會跑啦」，現場不少民眾好奇圍觀，不久後，警方巡邏車到場，先將男子上手銬後押上警車，《ETtoday新聞雲》記者目擊整個壓制逮捕經過。當記者詢問飆車男子為何做出如此行為，男子一副無所謂回答「這也沒什麼，哪一個年輕人不飆車」。男子回應，讓在場的員警直搖頭。

據悉，一部自小客車，在高雄博愛路某銀行門口不停徘徊，開快車多次甩尾，民眾發現後報警，該名自小客車駕駛離去後繼續在馬路上狂飆、闖紅燈，轄區員警獲報後立即開始搜尋，不久後巡邏員警發現該車輛開出警笛聲，擋在車頭大喊「停車，不要走」要求該車駕駛下車接受盤查，但駕駛不理會繼續狂飆甩尾。

由於大中路東向西路段容易塞車，飆車男子也束手無策困在車陣中動彈不得，員警見狀在安全情況下將男子拖下車，壓制在地上，男子直呼「不要壓我，我又沒有帶武器，憑什麼壓我」。由於現場員警擔心該名外型魁武的男子有攻擊傾向，隨即用無線電請求支援，巡邏車到場後，先將男子送警局保護管束，該事件所幸無人員受傷，而男子為何在大街狂飆，警方正偵辦中。



