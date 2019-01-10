超正泰國人妖低價攻台！「口技達人」血汗接客　每次才賺1千元

地方中心／高雄報導

高雄警方日前破獲應召集團，逮到2名賣淫辣妹，查看護照才發現來自泰國的可愛「男孩」，經紀人幫他們在LINE上號召，打出「口技達人」等名號安排在旅館，除了吃飯睡覺，就是不斷接客，每次性交易只賺1千到1500元，極其血汗。橋頭地院依圖利容留性交罪判刑2個月，緩刑2年。

▲全台都有警方查獲泰籍賣淫女，其中一位在新北市賣淫的小姐還坦承自己每天都想愛愛。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方調查，台灣籍的楊、陳姓女子與泰籍男子KHAMPON NATTANAN、YOTASING LERDMONGKON一同到泰國「驗貨」，找到5名外型美豔、身材姣好的人妖，以觀光名義來台掏金！集團先安排他們在風景區拍張照，接著把人安排到商業旅館接客。

檢警表示，5名人妖每次性交易的金額為2200元至3000元，其中賣淫者可抽1千到1500元報酬，賺得少，客又接很多，甚是血汗。

許多承辦過東南亞賣淫女案件的警員表示，「現在的泰國人要身材有身材，要臉有臉，而且低價又敢玩」觀光免簽讓他們能更快速來台灣撈錢，還可能把病留給台灣人。

其中最知名的案例，莫過於今年4月讓許多「老司機翻車」的「Alice」（艾莉絲），每次性交易價碼為2800元，比一般行情價便宜約1000元，且身材火辣外表亮麗，還有「無套服務」吸引許多尋芳客，但是她被驗出HIV陽性反應，曾5次來台的她，每次停留時間約15天，每次來台接客都超過百人，意即超過500人可能染上愛滋。

▲艾莉絲。（圖／鏡周刊）

警方分析，應召業者除了利用論壇網站張貼交易資訊，還會用LINE到處加人，隨後詢問是否有找小姐的意願，並且傳送小姐的性感美照，現在很難像過去回追IP位置，或是查電話號碼的方式找到背後總機，而且LINE是國外的軟體，要跟LINE公司要求查詢對話紀錄或其他資料，費時且不一定有效，一個小姐就像是一個「斷點」。

▼越南來台賣淫則是在東南亞各國中第2高。（圖／記者邱中岳翻攝）