高雄女監辦感恩圍爐　1300名受刑人滿心感恩

▲▼位於高雄大寮區的高雄女子監獄，舉辦1300多名受刑人分批參加年終圍爐活動。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

高雄女子監獄於春節前夕舉辦了受刑人年終感恩火鍋圍爐活動，於8、9、10日連續3天在該監戒護區中庭舉辦6場次、132桌，總計超過1300多名受刑人參加這場盛宴，在寒冷的冬天為她們增添暖意，以解年節思鄉之情。受刑人能吃火鍋時間雖短暫，短短60分鐘，卻成為高牆內受刑人最大的精神支柱，抱著感恩的心，感受春節氣氛。

高雄女子監獄典獄長林錦清及管教人員均到場陪伴，給予收容人支持與鼓勵。雖暫時無法與家人共度春節圍爐，但於歲末之際，辦理火鍋圍爐，讓她們同樣可感受到團圓的氣氛，吃在口中、暖在心中，以關懷代替思親的距離。

本次活動以收容人平時作業賸餘提撥的飲食補助款支應，並選定該監中庭作為用餐場地，舉行別開生面的火鍋大會，讓她們即使無法回家與家人團聚，也能同樣感受到這個大家庭的溫暖。除提供豐富的菜餚外，會場也準備了卡拉OK設備，歡唱美食齊聚一堂。

高雄女子監獄副典獄長劉昕蓉表示，「高雄女子監獄其實有很多是長期的收容人，我們有500多個服刑十年以上的受刑人，在辦整個年節活動，所以思考圍爐吃飯其實是中國人在春節的時候家族很正常活動」、「協助女性收容人及收容人家屬認知遠離毒品危害的重要性，是我們一直努力在做的宣導任務之一；畢竟，健康永遠是無價的」。

受刑人小雅（化名）表示，雖然現在無法和家人圍爐，但這場活動讓我們歡聚共享，內心別有一番溫馨的感受，非常感謝監方的用心安排，希望自己也能早日回家和家人團聚。