「高雄版S.H.E」推觀光　網崩潰：再靠近一點點就跟你分手

▲左圖起白冰冰、甄珍和張俐敏。

圖文／鏡週刊

高雄市長韓國瑜上任以來，不停打出經濟口號，先是說要邀請巨星阿諾史瓦辛格來台，吸引許多網友叫好，新科市議員邱于軒受訪稱，高雄觀光代言人白冰冰、張琍敏、甄珍好比S.H.E，讓許多網友看完嚇到，改編S.H.E歌詞直呼「再靠近一點點就跟你分手」。

邱于軒指出，除了1月觀光大使白冰冰，「崗山之眼」春節開放時要找張俐敏代言，又傳出可能找甄珍行銷壽山，根本是「高雄版的S.H.E」，只是3人年紀加起來超過200歲，讓許多網友直呼難接受。

許多網友質疑老藝人帶來的觀光效果，還改編正牌S.H.E歌詞反諷「你是癲、你是鏘，你是唯一的笑話」、「你還等什麼，時間已經不多，再下去只好去挖石油」、「再靠近一點點，就跟你分手」、「過氣以上，退隱未滿，觀眾心煩，覺得混亂」怒斥觀光政策亂象百出。

▼網友改編正牌S.H.E歌詞反諷。

有網友崩潰表示，「不要一直逼我Google他們是誰啦！年輕人覺得困擾啊！」但也有網友持正面看待，直呼 「明年高雄跨年活動的壓軸組合提前出爐了XD」、「好像有在FB看到高雄人說，這是要吸引有錢有時間的中年人去旅遊」，至於高雄市長的觀光政策是否能奏效，可能還需要一段時間觀察。



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