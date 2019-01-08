曾批韓國瑜「直銷騙子」　高市府力邀林夕任觀光大使搶港客

▲林夕先前在專欄中撰寫文章，開門見山即寫道，台北有個崇拜雍正與中共兩岸一家親的柯文哲就夠了，高雄不必再來個韓國瑜。

圖文／鏡週刊

高雄市觀光局日前邀請資深藝人白冰冰出任1月的觀光大使，引起外界熱議。2月則是敲定名人陳文茜，3、4月的觀光大使則鎖定香港詞人林夕和歌手鄧紫棋，藉以吸引香港旅客。高市觀光局長潘恆旭則表示，目前兩人都尚未答應。

高市觀光局長潘恆旭受訪時指出，香港旅客量來高雄佔前五名，恰逢歌手鄧紫棋4月將來台灣開演唱會，盼能藉由觀光大使身分來吸引年輕族群湧入。

▼高雄定調三、四月份將是香港月，鎖定鄧紫棋擔任觀光大使。

詞人林夕在韓國瑜競選高雄市長時在專欄質疑其政見空泛，直言「高雄人口要在十年內有277萬人增加到500萬人」「高雄成為首富」是亂開支票，並批韓國瑜是「直銷騙子」，呼籲高雄選民不要把高雄變香港。對此，潘恆旭則希望林夕能藉由擔任觀光大使發現高雄的美，並能為愛河等景點進行創作，也承諾他和韓冰願意陪林夕玩高雄，讓他對高雄改觀。

但先前林夕專欄文章一發，隨即引起廣大韓粉砲轟，認為林夕是香港人沒有資格來管台灣的事，現在韓國瑜的團隊放出消息要找林夕作為觀光大使，讓外界認為「吃人豆腐」、「還沒談好就先放話，造成別人的困擾」。

香港作詞人林夕是在去（2018）年11月21日發文批韓國瑜是「江湖賣藥的直銷騙子」，指他與柯文哲一樣得利於網軍，並表示韓粉、柯粉都是網路罵人低手，不同的是韓粉做到「非我族類，雖遠必誅」，而台灣政府早認證，大量灌爆罵人的韓粉IP來自中國，若不是中共屬意號令，寄望韓國瑜成為吳三桂，中國網民哪有那麼熱心支持陌生政客。

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