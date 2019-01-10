白冰冰MV拚觀光！藏滿齊柏林《飛閱高雄》空拍景　網驚：又老又窮的時期耶

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藝人白冰冰受高雄觀光局邀請，無償擔任一月份的代言人，她自掏腰包支付了40、50萬元製作費的MV，在9日晚間終於正式公開。不過影片一出網友褒貶不一，有人發現MV裡面許多空拍場景，似乎都是使用齊柏林2014年發表的「飛閱高雄」片段，被批是拿「上上任市長任期、又老又舊的高雄」做宣傳。

白冰冰為了拍攝這支《來去高雄》，獨自包下所有的製作費，展現力挺高雄觀光的決心。完整MV在9日晚間正式公開，白冰冰自己作詞，用台語演唱，將高雄港、西仔灣、月世界、蓮池潭、佛光山、寶來溫泉、愛河等16個觀光景點都詳細列出，還把路名編成RAP，認真宣傳高雄。

▲白冰冰《來去高雄》MV。（圖／翻攝自YouTube／白冰冰官方影音頻道）

不過網友發現，MV中許多沒有白冰冰的畫面，很多都是用齊柏林導演《飛閱高雄》的空拍片段。《飛閱高雄》是高雄市府2014年委託齊柏林所柏攝的紀錄片，紀錄了當地港都美景，以及都市繁華高樓、郊區農田等各種風貌。網友對此也表示，「用齊柏林導演的畫面都不用在裡頭附個來源什麼的嗎？﻿」、「有些空拍畫面是2014年1月發佈在YouTube的『飛閱高雄』，那是上上任市長任期、又老又窮、還沒發生氣爆的時期耶﻿」。

▲白冰冰《來去高雄》高雄港。（圖／翻攝自YouTube／白冰冰官方影音頻道）

▲齊柏林《飛閱高雄》高雄港。（圖／翻攝自YouTube／高雄市政府社會局兒童福利服務中心）

雖然批評聲音不少，但是也有其他人力挺表示，「很有人情味」、「這首歌接地氣很本土很讚」、「拍的超好的，高雄知名地點特色都有出現...尤其是高雄人的純樸熱情」、「0元代言，無可挑剔了！」、「曲風輕快，歌詞把高雄介紹的很詳細，超棒的」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

▼《飛閱高雄》