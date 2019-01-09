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潘恆旭比韓國瑜還搶戲　從阿諾、白冰冰到冷泉加熱話題不斷

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▲觀光局長潘恆旭。（圖／記者宋德威攝）

▲高雄市觀光局長潘恆旭。（資料照／記者宋德威攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任後全力拚觀光，只是高雄市觀光局長潘恆旭比他還搶戲，從喊出阿諾史瓦辛格來高雄、歌手詹雅雯合體韓國瑜破局、一月觀光大使白冰冰，到冷泉加熱變溫泉，每每創造話題。

韓國瑜全力拚觀光，先是說要邀請演出《魔鬼終結者》系列的阿諾史瓦辛格來台，吸引許多網友叫好。據了解，阿諾來到高雄演講，目前已經初步定案，屆時主題將訂在「電影產業與世界新政」，這主題對阿諾來說，可說是相當密切，他在好萊塢演戲經驗豐富，又在加州州長任職7年，應該有非常多的經驗可以分享。

韓國瑜上任後的首次跨年晚會，主持群找來浩角翔起、Janet及艾力克斯，藝人周湯豪、安心亞、黃小琥等輪番上陣，但傳出台語歌后詹雅雯，因不想演唱《今年一定會好過》，婉拒邀約。

白冰冰受高雄市觀光局邀請，無酬擔任一月份觀光大使，引來行政院副發言人丁允恭評為「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快。」。而白冰冰也不甘示弱回擊，「賤人閉嘴」。事件延燒一天後，丁允恭3日更新LINE大頭貼，把「賤人」兩個字壓在自己的臉上，似乎隔空呼應白冰冰。

面對白冰冰與丁允恭隔空交火、還有網友哀號「還我五月天」，韓國瑜親上火線回應，白冰冰在台灣綜藝圈幾十年，都有一定的口碑跟觀眾群，她願意自掏腰包來當觀光大使，如果這也要批判，一點意思也沒有了，且「冰冰很好哇，大陸有范冰冰跟李冰冰，我家還有個韓冰」

▲▼白冰冰 張琍敏 甄珍。（圖／記者黃克翔攝、季相儒攝）

▲邱于軒封「白冰冰、張琍敏、甄珍」的組合為「高雄版的S.H.E」。（合成圖／記者黃克翔攝、季相儒攝）

除了1月觀光大使白冰冰，為了吸引長青族群的遊客，潘恆旭還找來甄珍擔任壽山代言人，屆時會請甄珍、韓國瑜和百歲人瑞一起登山。國民黨籍高雄市議員邱于軒則說，先前有白冰冰、張琍敏，然後甄珍，立馬讓她聯想到「高雄版的S.H.E」，被網友酸爆。

談到柴山龍巖冷泉，潘恆旭接受《中天新聞》訪問時稱，「很少人知道這個冷泉加熱以後它就變溫泉了，那因為冬天的水量比較少，它可能還需要探勘。」。此話一出，引發網友討論，還有人直呼「依此類推，我家天天用熱水器煮溫泉耶！天才啊！」

對此，潘恆旭也在臉書回應，「據說有網軍要惡搞我，他們一定不知道高雄田寮的冷泉就是加熱變溫泉。」，更出面解釋「高雄人都知道」。但面對批評聲浪，潘恆旭隨後表示，列舉的蘇澳瓏山林飯店資訊有誤，他就此致歉，但能讓民眾對高雄觀光增加討論度，也是好事。

從阿諾史瓦辛格來高雄演講、歌手詹雅雯跨年合體韓國瑜破局、一月觀光大使白冰冰，到冷泉加熱變溫泉，潘恆旭每每創造話題，且「加熱以後就變溫泉了」在網路持續發酵，網友紛紛照樣造句，「白冰冰加熱變周子瑜」、「加味精就變味全」、「加Led燈，就變光泉」、「冷水加熱就是溫水」、「石頭加油就是石油」

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從阿諾、白冰冰到冷泉加熱　潘恆旭話題不斷

關鍵字：潘恆旭,韓國瑜,阿諾史瓦辛格,白冰冰,冷泉加熱

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