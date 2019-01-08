甄珍+白冰冰+張琍敏！　藍民代曝「高雄版S.H.E」

▲高雄市政府邀甄珍當壽山大使。（資料圖／記者季相儒攝）

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高雄市長韓國瑜上任後全力衝刺觀光，不斷公布各種代言人，觀光局長潘恆旭表示，壽山代言人邀請甄珍擔任，到時候會請甄珍、韓國瑜和百歲人瑞一起登山，吸引銀髮族到周邊旅遊。國民黨籍高雄市議員邱于軒則說，先前有白冰冰、張琍敏，然後甄珍，立馬讓她聯想到「高雄三朵花、高雄版SHE」。

據《中天新聞》報導，潘恆旭透露，邀請70年代影視女神甄珍當壽山代言人，藉此吸引長青族群的遊客，到時候會請甄珍、韓國瑜還百歲人瑞一起登壽山，代表「真正（甄珍）長（市長）壽（人瑞）」，並增加「壽與山齊」打卡點。

▲邱于軒說「高雄版SHE」是白冰冰（左）、張琍敏（右）和甄珍。（合成圖／記者黃克翔攝、季相儒攝）

對於高雄目前「東一個大使，西一個代言人」，有網友認為潘恆旭想法很好，但「衝太快」有點眼花，不過多數人則說，「多點行銷，讓人對高雄各地都能認識也不錯」、「壽山找高齡超ok啊我阿公7X歲，天天爬XDD」、「甄珍（真正）市長（長）人瑞（壽），潘真的超有梗！」

高雄市議員邱于軒則說，高雄三朵花、高雄版SHE就是白冰冰、張琍敏和甄珍，認為這些代言人對長青族群有頗有號召力，能帶動觀光。不過網友對此有兩極看法，「明年高雄跨年活動的壓軸組合提前出爐了XD」、「好像有在FB看到高雄人說，這是要吸引有錢有時間的中年人去旅遊」、「要請也請楊綉惠、戈偉如、丁國琳」、「高雄人...我真的很不懂你們」。