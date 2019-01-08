潘恆旭「冷泉加熱說」熱議　人渣文本笑：白冰冰加熱變周子瑜

▲周子瑜、白冰冰。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

高雄市觀光局長潘恆旭的「冷泉加熱說」引發網友熱議，「人渣文本」周偉航表示，很多人問他冷泉加熱變溫泉的事，「雖然可能有業者偷偷做，但是觀光局長講就是不適合啊，政府單位的形象還是要誠信正直一點啦」，不過周偉航還補充，「但我覺得最好笑的還是網友說白冰冰加熱變周子瑜。」

潘恆旭接受《中天新聞》訪問談到龍巖冽泉，「很少人知道這個冷泉加熱以後它就變溫泉了，那因為冬天的水量比較少，它可能還需要探勘。」遭到網友嘲諷，潘恆旭8日上午出面解釋，「這是高雄人都知道的，這些網友可能並不是高雄人。」

▲龍巖冽泉為清末鳳山八景之一，西元1764年鳳山縣誌以「龍目井」稱呼。（資料照／記者宋德威攝）

對此，有溫泉飯店業者表示，「冷泉加熱不可能是溫泉」，不過事實上2008年因為幾波寒流來襲，宜蘭就有冷泉業者在湯屋放置木桶，將冷泉加熱，以因應慘澹的生意。

潘恆旭昨日在臉書回應「網友一定不知道高雄田寮的冷泉就是加熱變溫泉。相傳曾經颱風天裡，某高層來泡湯的花季冷熱泉。」他所提到的花季冷熱泉是高雄田寮著名的冷、溫泉度假飯店，飯店官網也確實提到「春、夏的燥熱氣候，最適合舒泡沁涼碳酸氫鈉冷泉，而秋、冬濕冷的季節，可沐浴以蒸氣加熱後的泉水來去除寒氣」，並無明確指出「溫泉」2字。

除了被點名的花季溫泉，潘恆旭說宜蘭蘇澳的瓏山林飯店也是同樣原理。不過根據《自由時報》報導，瓏山林公關經理表示，他們的冷泉和溫泉是來自兩個不同出水口，並非如潘恆旭所說的加熱過。

另外，網路上相傳屏東恆春南灣有冷泉也常被加熱當作溫泉使用，對此當地業者也向記者表示，「冷泉加熱不可能變溫泉，四重溪才有溫泉，我們只稱作是藥浴池。」

不過冷泉加熱的例子在2008年冬天就曾發生過，因為當年寒流連續來襲，宜蘭蘇澳冷泉生意冷清，業者只好在個人湯屋中放置檜木桶，把冷泉加溫到50度，讓民眾享受冷泉三溫暖。至於到底有沒有把「加熱泉水」稱作「溫泉」宣傳，已不得而知。