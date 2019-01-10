學校不耐震！監察院報告出爐：逾14萬學生在待拆、待補教室上課

▲監察院。（資料照／記者徐政璿攝）

記者潘永鴻／台北報導

關於公立國中小校舍耐震能力評估、補強及拆除重建事宜，監察院教育及文化委員會、內政及少數民族委員會聯席會議10日通過監察委員包宗和、江明蒼、林盛豐的調查報告，要求教育部暨國民及學前教育署確實檢討改進。

根據調查報告指出，教育部自95至108年共計編列新台幣940億餘元，辦理公立國中小校舍耐震能力評估、補強及拆除重建事宜。至去年10月2日，尚有25棟校舍（292間教室）未完成耐震能力詳細評估；全國有1569棟校舍（2萬3456間教室）待補強、401棟校舍待拆除（其中226棟尚在使用，共2879間教室）。

調查報告指出，待補強棟數最多的前5個縣市，依序為新北市338棟（7300間教室）、台中市223棟（4577間教室）、高雄市156棟（2345間教室）、雲林縣131棟（1310間教室）及台南市115棟（1678間教室），計963棟（1萬7210間教室），占全部待補強校舍的61.37%。

待拆除且在使用中棟數最多的前6個縣市，依序為台南市38棟（481間教室）、新北市32棟（548間教室）、台中市24棟（361間教室）、屏東縣20棟（255間教室）、苗栗縣16棟（198間教室）及高雄市16棟（178間教室），占全部待拆除且在使用中的64.6%。

▲圖為示意圖（《ETtoday新聞雲》資料照）。

據國教署統計，106學年度全國公立國中小校舍總數為2萬2374棟、學生數共計167萬7815人，在待補強及待拆除教室上課的學生數估算約14萬7479人，其中在待補強校舍上課學生數約11萬7614人、在待拆除校舍上課學生數約2萬9865人，顯見全國仍有14萬餘學童於安全堪慮的校舍環境中上課。

監察院調查報告也指出，國教署雖稱已擬定校舍未完成補強或拆除前的因應作為，但學童就學安全刻不容緩，教育部應強化督導各地方政府儘速完成國中小校舍耐震能力評估及改善，並於校舍未完成補強、拆除或改建前，加強維護學童與教師上課安全。