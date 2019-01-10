國中會考簡章明天開賣！　3月14日至16日學校集體報名

▲國中應屆畢業生都應該參加會考。（本網資料圖）

生活中心／綜合報導

今（108）年國中教育會考將於5月18日、19日辦理，教育部預計11日於全國19個考區（場）試務會網站公告各考區簡章，考生可以透過國中教育會考網站或今年全國試務會網站免費下載，也可洽各考區試務會購買紙本簡章。4月12日寄發准考證、6月10日寄發成績通知單、開放網路查詢成績。

教育部指出，國中應屆畢業生都應該參加會考，免收報名費，由就讀學校於3月14至16日集體報名；非應屆國中畢業生參加會考收取報名費500元，於3月11至13日自行上網填報名表後，3月14至16日至考區試務會報名。

教育部指出，今年會考考試科目、時程與去年相同：考試說明時間自早上8時20分開始，第1天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗，第2天上午考自然、英語；考試科目之間休息40分鐘，不過英語科先考閱讀60分鐘、休息30分鐘、再考聽力25分鐘，此外聽覺障礙考生可以選擇於一般試場或特殊試場應試，或不參加英聽考試。



題型部分，教育部表示，除了寫作考1篇作文、英語科聽力為3選1選擇題、數學科包含非選擇題外，其他均為4選1選擇題；其中英語科閱讀及聽力加權分數比例為80比20，數學科選擇題及非選擇題加權分數比例為85比15。

教育部指出，試場全面開放使用冷氣，以設定於攝氏26至28度為原則，但考量學生個別需求，報名時可以申請「非冷氣試場」。考生如於應試期間需使用帽子、口罩、耳塞等用品，應不以影響辨識面貌為原則，並配合監試委員檢查。

另外，108年國中教育會考提供身心障礙、重大傷病及突發傷病考生依需求提出考試服務申請，提供聽覺障礙考生可申請免參加英語（聽力）考試，其英語閱讀成績即為英語整體能力等級，並以英語閱讀能力表現依原本定義計算後加標示。

▲全台有19個考區。（本網資料圖）