3大方向修改大學遴選制度！　教育部擬增設「監督委員會」

▲校長遴選問題沒有因為管案而落幕。（圖／翻攝自GoogleMap）

生活中心／綜合報導

台大新校長管中閔8日上任，雖然結束500天的空轉局面，卻也顯現出大學遴選制度存在部分瑕疵，去年陽明、文化、高醫大多所學校也在遴選上引發爭議，據了解，教育部擬在校長遴選委員會之上，再成立監督委員避免類似僵局。

高教司長朱俊彰指出，教育部正視公私立大學遴選時所面臨的問題，已成立工作小組修改大學遴選制度，預計從校長資格多元、遴選制度專業化及爭議處理制度化等三大方向進行調整，將在農曆年前後與大學和社會對話，透過制度修訂尋求解決。



據大學法第九條規定，新任公立大學校長產生，應於現任校長任期屆滿十個月前或因故出缺後二個月內，由學校組成遴選委員會，經公開徵求程序遴選出校長後，由教育部或各該所屬地方政府聘任之。台灣的校長選拔制度已從最早的派任制，走向兩階段制，這次管案最大癥結是教育部對國立大學的校長聘任權力歸屬。

▲管中閔8日接任台大校長。（圖／記者屠惠剛攝）

拔管爭議隨著前教育部長葉俊榮宣布「免予同意」而落幕，不過教育界也出現修法聲音。實踐大學校長陳振貴建議，大學法修訂時，教育部應在不違反大學自治的精神下作修法規範，大學法第九條及施行細則對校長遴選委員會應明訂相關議事規則，避免類似管案再次發生。

另一方面，也有學者認為大學不需修正。世新大學校長吳永乾認為，大學法第九條有關國立大學校長的遴選規定是良法，如果教育部修法收回國立大學校長的遴選權力，那是走回頭路。政治大學法律學系副教授廖元豪也說，現行條文沒有太大問題，如果要修法，永遠都追不完，很多規範要讓各大學來訂，否則就破壞了大學自治的精神。

▲葉俊榮在宣布勉予同意之前強調，台大遴委會存在遴選瑕疵。（圖／記者湯興漢攝）