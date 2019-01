影／管中閔上任台大校長含淚「報恩還願」　誓言帶師生走向國際

記者許展溢/台北報導

台灣大學因「校長遴選爭議」導致1年多沒校長,這段期間不論「卡管」、「挺管」風波通通都在昨(8日)新任校長管中閔一句「昨天的風雨過去,明天才是我們奮戰的戰場」畫下句點。管中閔在就職典禮致詞強調,自己竟然有機會出任台大校長,這就是他的「一生懸命」,只有全力以赴,絕無反顧。

▲管中閔昨天正式上任台大校長。(圖/記者屠惠剛攝)

台大校長遴選委員會去年1月5日遴選出管中閔為校長,卻遭教育部因未利益迴避、資訊未揭露、學術倫理等理由不發聘,「卡管」爭議也讓教育部前部長潘文忠、吳茂昆下台,去年12月24日前教育部長葉俊榮舉行記者會震驚各界宣布「勉予同意」聘任管擔任台大校長,但葉俊榮也因此下台。

▲管中閔和郭大維一起走入交接儀式會場,過程被媒體包圍旁邊的祝賀花籃因此被推倒。(圖/記者許展溢攝)

昨天交接典禮在台大第一行政大樓會議室舉行,由於「反管」人士事前稱將到場抗議,現場來了200警力戒備,只是由於場內管制嚴格,讓許多媒體無法進入引發抱怨。而場內、外不少支持管中閔的人胸前都貼著一張「有校長真正好」的標語,管中閔約9點42分和代理校長郭大維走進入會場,原本不到1分鐘路程,兩人因被媒體包圍,最後約走了快10分鐘才進去,一度寸步難行,管被問及任何問題都沒有回答,僅對記者說「小心、小心」,旁邊的花籃也因推擠被推倒。

▲▼台大校長昨天交接由教育部次長林騰蛟(中)負責監交,管中閔隨後進行宣誓。(圖/記者屠惠剛攝)

典禮中由教育部次長林騰蛟負責監交,先向楊泮池、陳維昭、李嗣涔等前校長問好,也感謝代理校長郭大維這段期間穩定校務發展,並表示台大是台灣旗艦大學,遴選過程中因各界的高度關注,造成社會上有不同看法,但這些都已過去,希望未來在管中閔的帶領下,台大能在國際上成為有影響力的大學。

▲郭大維致詞時一度哽咽,並說回顧艱困過去的1年,台大風雨飄搖。(圖/記者屠惠剛攝)

代理校長郭大維在致詞時一度哽咽說,回顧艱困過去的1年,台大風雨飄搖,3月、5月校務會議上超過5個小時的激烈言詞爭辯,1年以來的各方群眾聚集與陳情,各式媒體與社群平台上的言詞交鋒,所幸絕大多數同仁可以一直秉持理性思考、與對事不對人的精神,展現台大民主精神與自由學風,並向陳維昭說「您辛苦了」。現場師生也給郭大維熱烈掌聲。

▲ 管中閔致詞也一度哽咽表示,任台大校長只有全力以赴,絕無反顧。(圖/記者屠惠剛攝)

管中閔在收下聘書、印信,進行宣示動作後,以1456字致詞強調,治校理念將以「台大2028,邁向創校百年」為藍圖,從空間和時間的軸線上,指出「國際化」、「大學轉型」兩個主要發展方向。而自己年少荒唐,沒有機會進入台大就讀,這曾使父母親非常失望,後來離開美國教職回到台大,勉強算是還了父母的一點兒心願。

▲郭台銘和許多學政界人士都送上花籃,祝賀管中閔上任台大校長 。(圖/記者許展溢攝)

管中閔表示,回台25年後,竟然有機會出任台大校長,在許多人眼中,或許認為這是學術生涯中最重要的里程碑,但於個人而言,這個職位還有生命中的另一層意義,就是此生結緣台大、報恩還願的機會,視此為我的「一生懸命」,只有全力以赴,絕無反顧。

▲眾多大花籃旁有個小盆栽上寫著「小管粉加油團」祝賀管中閔,意外成為會場中亮點。(圖/記者許展溢攝)

管中閔也提到,今天98歲的父親和92歲的母親都有到場,也非常謝謝他們始終都站在他身邊,給他支持、鼓勵,才有機會走到今天,並說所有演講最後都有結尾,大家可能以為他這位「老文青」,又要講詩詞了,但今天沒有,要引用美國前總統 LBJ 的「Yesterday is not ours to recover, but tomorrow is ours to win or to lose」當結尾,也就是「昨天的風雨過去了,明天才是我們奮鬥的戰場。」

▲管媽媽客氣的不斷說「謝謝,謝謝你們!」。(圖/記者屠惠剛攝)

管中閔致詞一度眼眶泛紅,結束到台下和父母擁抱,先是抱媽媽,再親了爸爸臉頰,臉上露出滿意的笑容,接著走進貴賓室,向媒體表示「謝謝」。管爸爸和管媽媽離開會場也被媒體包圍,被問到對兒子上任台大校長有沒有想法,管爸爸開心的對媒體表示「很優秀、優秀。」管媽媽身穿紅衣被讚「今天好漂亮!」,管媽笑說沒有特別打扮,客氣的不斷說「謝謝,謝謝你們!」

▲管爸爸開心的對媒體表示自己的兒子「很優秀、優秀。」(圖/記者屠惠剛攝)

只是在監交時,一名台大教授在現場不斷比「倒讚」手勢,更有人大喊「可恥、管中閔是騙子」,但支持者則馬上鼓掌狂喊「校長好」,把反對聲音蓋過,所幸沒有發生大規模抗議事件。

▲監交時一名台大教授在現場不斷比「倒讚」手勢。(圖/記者屠惠剛攝)

典禮中眾多學界大老出席見證,除陳維昭、李嗣涔、楊泮池外,不少大學校長也送上花籃祝賀,而鴻海總裁郭台銘獻上一盆蘭花祝福管中閔「任重道遠、開創新局」,前副總統蕭萬長和前行政院長江宜樺、高雄市副市長葉匡時也分別以長風文教基金會董事長及執行長名義,同樣獻上「任重道遠」祝福。

▲ 陳銘憲曾和管中閔競爭台大校長一職。(圖/翻攝陳銘憲個人網站)

會後管中閔籌設新行政團隊也曝光,校內知情人士透露,3位副校長人選包括前電資學院院長陳銘憲,及前學術副校長羅清華、前生活輔導組主任周家蓓3人,教務長則是動物科學技術系主任丁詩同擔任、葛宇寧繼續任職總務長、研發長一職換電資學院教授李百祺。其中最令外界吃驚的是,陳銘憲曾和管中閔參與校長遴選,當時兩人雙雙進入第二輪投票進行「大對決」,最後管中閔以12票勝陳銘憲9票,兩人關係從競爭變合作對象。

▲台大主秘孫效智表示管中閔團隊決定要「低調上任、認真做事」。(圖/記者許展溢攝)

只是典禮結束多家媒體繼續在校長室門外守候,但管中閔面對問題仍不願意多說,僅表示「謝謝,辛苦了」,在下午1點半搭車離校。台大新任主秘孫效智表示,團隊決定要「低調上任、認真做事」,尤其台大喧擾1年多,實在不適合繼續原地踏步,團隊當務之急,是要好好規劃未來校務發展,有初步成績,會擇期向各界報告。

