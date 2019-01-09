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影／管中閔上任台大校長含淚「報恩還願」　誓言帶師生走向國際

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記者許展溢／台北報導

台灣大學因「校長遴選爭議」導致1年多沒校長，這段期間不論「卡管」、「挺管」風波通通都在昨（8日）新任校長管中閔一句「昨天的風雨過去，明天才是我們奮戰的戰場」畫下句點。管中閔在就職典禮致詞強調，自己竟然有機會出任台大校長，這就是他的「一生懸命」，只有全力以赴，絕無反顧。

▲▼台大校長交接 管中閔 郭大維。（圖／記者屠惠剛攝）

▲管中閔昨天正式上任台大校長。（圖／記者屠惠剛攝）

台大校長遴選委員會去年1月5日遴選出管中閔為校長，卻遭教育部因未利益迴避、資訊未揭露、學術倫理等理由不發聘，「卡管」爭議也讓教育部前部長潘文忠、吳茂昆下台，去年12月24日前教育部長葉俊榮舉行記者會震驚各界宣布「勉予同意」聘任管擔任台大校長，但葉俊榮也因此下台。

▲▼管中閔走入交接儀式會場。（圖／記者許展溢攝）

▲管中閔和郭大維一起走入交接儀式會場，過程被媒體包圍旁邊的祝賀花籃因此被推倒。（圖／記者許展溢攝）

▲▼台大校長交接儀式。（圖／記者許展溢攝）

昨天交接典禮在台大第一行政大樓會議室舉行，由於「反管」人士事前稱將到場抗議，現場來了200警力戒備，只是由於場內管制嚴格，讓許多媒體無法進入引發抱怨。而場內、外不少支持管中閔的人胸前都貼著一張「有校長真正好」的標語，管中閔約9點42分和代理校長郭大維走進入會場，原本不到1分鐘路程，兩人因被媒體包圍，最後約走了快10分鐘才進去，一度寸步難行，管被問及任何問題都沒有回答，僅對記者說「小心、小心」，旁邊的花籃也因推擠被推倒。

▲▼台大校長交接 管中閔 郭大維 林騰蛟。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼台大校長昨天交接由教育部次長林騰蛟（中）負責監交，管中閔隨後進行宣誓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼台大校長交接 管中閔 郭大維 林騰蛟。（圖／記者屠惠剛攝）

典禮中由教育部次長林騰蛟負責監交，先向楊泮池、陳維昭、李嗣涔等前校長問好，也感謝代理校長郭大維這段期間穩定校務發展，並表示台大是台灣旗艦大學，遴選過程中因各界的高度關注，造成社會上有不同看法，但這些都已過去，希望未來在管中閔的帶領下，台大能在國際上成為有影響力的大學。

▲▼台大校長交接 管中閔 郭大維 林騰蛟。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭大維致詞時一度哽咽，並說回顧艱困過去的1年，台大風雨飄搖。（圖／記者屠惠剛攝）

代理校長郭大維在致詞時一度哽咽說，回顧艱困過去的1年，台大風雨飄搖，3月、5月校務會議上超過5個小時的激烈言詞爭辯，1年以來的各方群眾聚集與陳情，各式媒體與社群平台上的言詞交鋒，所幸絕大多數同仁可以一直秉持理性思考、與對事不對人的精神，展現台大民主精神與自由學風，並向陳維昭說「您辛苦了」。現場師生也給郭大維熱烈掌聲。

▲▼台大校長交接 管中閔 郭大維 林騰蛟。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 管中閔致詞也一度哽咽表示，任台大校長只有全力以赴，絕無反顧。（圖／記者屠惠剛攝）

管中閔在收下聘書、印信，進行宣示動作後，以1456字致詞強調，治校理念將以「台大2028，邁向創校百年」為藍圖，從空間和時間的軸線上，指出「國際化」、「大學轉型」兩個主要發展方向。而自己年少荒唐，沒有機會進入台大就讀，這曾使父母親非常失望，後來離開美國教職回到台大，勉強算是還了父母的一點兒心願。

▲▼管中閔,郭台銘,劉兆玄,江宜樺,葉匡時,祝賀管中閔上任台大校長 。（圖／記者許展溢攝）

▲郭台銘和許多學政界人士都送上花籃，祝賀管中閔上任台大校長 。（圖／記者許展溢攝）

管中閔表示，回台25年後，竟然有機會出任台大校長，在許多人眼中，或許認為這是學術生涯中最重要的里程碑，但於個人而言，這個職位還有生命中的另一層意義，就是此生結緣台大、報恩還願的機會，視此為我的「一生懸命」，只有全力以赴，絕無反顧。

▲▼管中閔,郭台銘,劉兆玄,江宜樺,葉匡時,祝賀管中閔上任台大校長 。（圖／記者許展溢攝）

▲眾多大花籃旁有個小盆栽上寫著「小管粉加油團」祝賀管中閔，意外成為會場中亮點。（圖／記者許展溢攝）

管中閔也提到，今天98歲的父親和92歲的母親都有到場，也非常謝謝他們始終都站在他身邊，給他支持、鼓勵，才有機會走到今天，並說所有演講最後都有結尾，大家可能以為他這位「老文青」，又要講詩詞了，但今天沒有，要引用美國前總統 LBJ 的「Yesterday is not ours to recover, but tomorrow is ours to win or to lose」當結尾，也就是「昨天的風雨過去了，明天才是我們奮鬥的戰場。」

▲▼台大校長交接 管中閔 郭大維 林騰蛟。（圖／記者屠惠剛攝）

▲管媽媽客氣的不斷說「謝謝，謝謝你們！」。（圖／記者屠惠剛攝）

管中閔致詞一度眼眶泛紅，結束到台下和父母擁抱，先是抱媽媽，再親了爸爸臉頰，臉上露出滿意的笑容，接著走進貴賓室，向媒體表示「謝謝」。管爸爸和管媽媽離開會場也被媒體包圍，被問到對兒子上任台大校長有沒有想法，管爸爸開心的對媒體表示「很優秀、優秀。」管媽媽身穿紅衣被讚「今天好漂亮！」，管媽笑說沒有特別打扮，客氣的不斷說「謝謝，謝謝你們！」

▲▼台大校長交接 管中閔 郭大維 林騰蛟。（圖／記者屠惠剛攝）

▲管爸爸開心的對媒體表示自己的兒子「很優秀、優秀。」（圖／記者屠惠剛攝）

只是在監交時，一名台大教授在現場不斷比「倒讚」手勢，更有人大喊「可恥、管中閔是騙子」，但支持者則馬上鼓掌狂喊「校長好」，把反對聲音蓋過，所幸沒有發生大規模抗議事件。

▲▼台大校長交接 管中閔 郭大維 林騰蛟。（圖／記者屠惠剛攝）

▲監交時一名台大教授在現場不斷比「倒讚」手勢。（圖／記者屠惠剛攝）

典禮中眾多學界大老出席見證，除陳維昭、李嗣涔、楊泮池外，不少大學校長也送上花籃祝賀，而鴻海總裁郭台銘獻上一盆蘭花祝福管中閔「任重道遠、開創新局」，前副總統蕭萬長和前行政院長江宜樺、高雄市副市長葉匡時也分別以長風文教基金會董事長及執行長名義，同樣獻上「任重道遠」祝福。

▲▼ 陳銘憲。（圖／翻攝陳銘憲個人網站）

▲ 陳銘憲曾和管中閔競爭台大校長一職。（圖／翻攝陳銘憲個人網站）

會後管中閔籌設新行政團隊也曝光，校內知情人士透露，3位副校長人選包括前電資學院院長陳銘憲，及前學術副校長羅清華、前生活輔導組主任周家蓓3人，教務長則是動物科學技術系主任丁詩同擔任、葛宇寧繼續任職總務長、研發長一職換電資學院教授李百祺。其中最令外界吃驚的是，陳銘憲曾和管中閔參與校長遴選，當時兩人雙雙進入第二輪投票進行「大對決」，最後管中閔以12票勝陳銘憲9票，兩人關係從競爭變合作對象。

▲▼台大主秘孫效智,管中閔座車。（圖／記者許展溢攝）

▲台大主秘孫效智表示管中閔團隊決定要「低調上任、認真做事」。（圖／記者許展溢攝）

只是典禮結束多家媒體繼續在校長室門外守候，但管中閔面對問題仍不願意多說，僅表示「謝謝，辛苦了」，在下午1點半搭車離校。台大新任主秘孫效智表示，團隊決定要「低調上任、認真做事」，尤其台大喧擾1年多，實在不適合繼續原地踏步，團隊當務之急，是要好好規劃未來校務發展，有初步成績，會擇期向各界報告。

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關鍵字：管中閔,台大,校長,上任,交接,典禮,主秘,孫效智,團隊,陳銘憲,副校長,教育部

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