「醬油之父」謝寶全獲產學大師獎！　台大4教授包辦國家講座

▲謝寶全以「眼觀四面八方，吃遍東西南北」作為人才培育座右銘。（圖／教育部提供）

生活中心／台北報導

教育部今（9）日頒發第一屆國家產學大師獎，3位得主分別是高雄科技大學機械與自動化工程系特聘教授林栢村、台灣科技大學機械工程系講座教授黃榮芳、屏東科技大學食品科學系教授謝寶全。其中，謝寶全更是屏科大聞名的「薄鹽醬油」發明人，40年教學還研發出麝香貓咖啡、納豆面膜、水果珍珠等熱門商品。

為鼓勵學術發展及獎勵產學實務研發合作，教育部今日聯合舉辦第22屆國家講座、第1屆國家產學大師獎暨第62屆學術獎頒獎典禮，頒獎給國家講座主持人4名、國家產學大師獎得獎人3名及學術獎得獎人12名，總共19名教授。

第22屆國家講座主持人共計4名，包含台灣大學劉錦添教授、沈川洲教授、田蕙芬教授、陳銘憲教授，全都由台大包辦。陳建仁副總統致詞時說，這4位國家講座的得獎人，就是台灣學術界的巨人，很多的學者就是站在肩膀上，才能看得更遠、更高，未來競爭的人越來越多，希望台灣學術不只在東亞登峰造擊，也能為全世界帶來貢獻。

▲謝寶全在屏科大服務40年。（圖／記者陳崑福翻攝）

其中，國家產學大師更是第一屆舉辦，謝寶全是屏東科技大學前身屏東農專校友，在校服務40年，有著「醬油之父」美譽，成功將屏科大學府醬油改造為薄鹽醬油，以1000萬元移轉技術，促成屏大生物科技公司成立，公司內部有幾近3分之2的員工都是畢業自屏科大。

謝寶全以「健康」為食品科學研究的主軸，是臺灣微生物發酵研究先驅，催生無數兼顧健康之產品，近來關注農業產銷失衡情況，積極投入洋蔥、水果等產品實務研發，堪稱食用健康的守護者，研發出無數的明星商品，包含麝香貓咖啡、納豆面膜、梅精、木瓜酵素潔顏粉等。

謝寶全把「眼觀四面八方，吃遍東西南北」作為人才培育座右銘，除不斷創新食品研發，並重視學生食品訓練，提高學生的就業率與競爭力。他說，洋蔥醬油可消化數十噸洋蔥，而香蕉、火龍果、芭樂和鳳梨等食材製成水果珍珠粉圓，不僅能解決水果滯銷問題，也吸引台、澳、紐、星、馬與杜拜等40多家廠商洽談。

▲謝寶全以「健康」為食品科學研究的主軸。

教育部代理部長姚立德、副總統陳建仁擔任頒獎人。姚立德部長說，國家講座35位學者被推薦，經過嚴格篩選只選出4位，學術獎有70位學者被推薦，最後只選出12位，可見今天每一位獲獎學者，都真的非常不簡單，代表我們國家最高的學術榮譽，成為代表我們國家最高的學術榮譽，

姚立德表示，今年頒發第一屆產學大師獎，有65位被推薦，最後選出3位，事實上原本可以選出40位，今天就這3位來表彰，感謝這些學者在學術及實作的努力，希望訂下國內學術研究的標竿。

陳建仁副總統指出，「科學、產學都只有第一，沒有第二。」，台上3分鐘，在台下研究院都要花30的工夫才有這樣的成果，國家也扮演很重要的角色，高教更生的計畫5年是836億，特色是學生教育為主體，希望24個學校能做為台灣教育機構的典範，希望全世界來學習。