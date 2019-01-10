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中國2018年在美專利持有數創紀錄　華為、京東列榜首

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▲▼華為、京東為2018年，在美獲得專利數量前三大企業。（圖／路透社／視覺中國）

▲華為、京東為2018年，在美獲得專利數量前三大企業。（圖／路透社／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

美國專利資料庫（IFI Claims）8日公布的數據顯示，2018年中國企業共獲頒12,589項美國專利，同比增長12%，創下新紀錄，相當於10年前的10倍規模，華為、京東與福特汽車為2018年獲專利數量最多的前三大公司。不過，擁有美國專利最多的仍是美國企業，在美之後，擁有專利最多的國家依序為日本、韓國和德國，中國排名第五。

根據《金融時報》報導指出，中國是2018年唯一一個在美技術專利數量增加的國家，從專利數量來看，2018年同比實現專利數量達「兩位數提升」的公司僅有3家，除了美國的福特汽車公司（Ford Motor Company），另外兩間都是中國公司，一家是華為，另一家則是京東。專利數最多的，仍為總部位於美國的IBM公司，共獲得9,100項美國專利，蟬聯榜首。

擁有美國專利最多的仍是美國企業，在美國頒發的全部308,853份發明專利中，佔比達46%。在美國之後，擁有美國專利最多的國家依序為日本、韓國和德國，中國排名第五。

IFI的高級分析師拉里•卡迪（Larry Cady）表示，照中國當前發展的強勁勢頭，在一、兩年內，有可能取代德國，占據美國專利第四名的寶座。

這些數據突顯出中國日益增長的技術實力，當下，美國控訴中方強迫「美企出讓技術」，並涉嫌竊取美企智慧財產權是兩國貿易戰背後的核心問題。

報導指出，以獲得美國官方承認的公司智慧財產權進步而言，中國公司申請美國專利數持續上升，說明中方正在積極開發自有技術。美國專利部門雖設有防止通過剽竊他人技術理念的機制，不過這項機制幾乎從未使用過。

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關鍵字：專利,IFI Claims,美國專利資料庫,智慧財產權

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