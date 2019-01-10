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台商留意！貿易戰下陸推投資新法　外商經營新變革　

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▲▼富士康,深圳,龍華（圖／CFP）

▲台灣鴻海集團於大陸投資，圖為富士康深圳龍華廠。（圖／CFP）

記者陳政錄／專題報導

中美貿易爭端持續下，大陸去年底公布新的「外商投資法」草案，將全面取代原有的外資三法，並對技術轉讓、智財權保護作統一規定，除被外界視為回應美方要求的舉措外，也彰顯自身對外開放的決心，其中將帶來多項經營變革和新的機遇，需在陸台商多加留意。

從法規推出的背景來看，深耕上海超過15年的優脈財富匯首席投資顧問楊文斌坦言，這與中美談判有「絕對的相關」，因為雙方進入制度、領導地位之爭後，美方為確保自身利益，在智財權、技術轉移這一塊對中方提出指控，使得同時在推動改革開放的大陸，一併做出回應。但具體陸方將做出多少讓步，他認為初期不會太多，會循序漸進。

▲▼ 中美貿易戰,美中貿易戰,美國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 中美貿易爭端使得雙方持續推出政策措施，以抵銷負面效益或協助磋商順利進行。（圖／達志影像／美聯社）

除此之外，目前正對外公開徵求意見至2月24日截止的「外商投資法」草案，如其第四條規定，「國家對外商投資實行准入前國民待遇加負面清單管理制度」，也被解讀是為配合今年3月底前，大陸將取消除負面清單以外，過去對外資於其他領域設准入限制的政策。

根據大陸商務部說法，新制定的外商投資法，將取代原施行近40年的外資三法(中外合資經營企業法、中外合作經營企業法和外資企業法)。內容包括規範對象限定為外國投資者及其投資行為，不再規範企業的組織形式、經營活動等內容。

在上述情況將直接適用一體性的法律法規下，大陸商務部稱，這解決了現行外資三法和《公司法》等不一致之處。

▲大陸商務部發言人高峰。（圖／CFP）

▲大陸商務部發言人高峰。（圖／CFP）

此外，草案還明確對外商投資實行准入前國民待遇加負面清單的管理制度，並對徵收和補償、利潤匯出、知識產權保護，不得強制技術轉讓、地方政府守約踐諾等問題，將逐一作出明確的規定。

同時，在新法施行前已設立的三資企業，預計有五年的緩衝期，另在新法規定內外資一制原則下，中外合資時對公司組織架構規定也將放寬，董事長、副董事長由投資者協商選任即可；同時，過去中外合資時須經審批或合資方同意的的外商轉資、增資、撤資，或出資、利潤、知識產權使用所得等，均可依規定以人民幣或外匯方式自由匯出，加以上述各方向逐步開放的推動，為台商可善加利用的機遇。

▲▼面對中美貿易戰升級，在陸台商必須透過加速轉型升級、擴大內銷或轉移生產基地等策略因應。（圖／記者陳政錄攝）

▲面對中美貿易戰持續，在陸台商必須審慎因應。（圖／記者陳政錄攝）

但楊文彬也提醒，在外商資金流動方面，由於目前陸方仍採取外匯管制，未來是否開放仍有待觀察，否則在大陸賺到的錢出不去，是需要考慮的問題。

另有台灣工商團體提到，大陸外商投資新法，有助於提高外商投資、經營的自由度，但也有不少台商關注新法推行後，是否影響部分企業過去在合資、合作時採取的「協議控制」做法，或是台資企業的優惠能否持續，會不會提高等，對此企業界近期均審慎關注，以利在草案完成公開意見徵集後，於正式施行前盡快做出反應。

►►陸投資新法放寬組織架構　學者提醒：關注「這個規定」

►►台商樂見陸新《外商投資法》草案　提出三個期待」
 

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