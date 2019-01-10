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宗教界網紅宋七力放話：PK柯文哲　訂閱「106萬」高調秀金牌

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▲▼ 大日宗 。（圖／翻攝大日宗實相生活化粉絲團）

▲宋七力在臉書寫下「PK柯文哲市長」。 （圖／翻攝自大日宗實相生活化）

地方中心／高雄報導

台北市長柯文哲被視為政治界中的人氣網紅，他的Youtube影音頻道也多達33萬訂閱，獲得了白銀獎，而他日前也開玩笑表示，「折現送我還比較開心。」對此，另名宗教界的實力派網紅，大日宗的創辦人宋七力則在臉書PO上一段影片並發文表示，「PK柯文哲市長」。

宋七力在臉書秀出幾張截圖和影片連結，影片中一開始就以「PK柯文哲市長」的字幕作為起始，而影片內容先是大方恭喜柯文哲，政治人物可以突破10萬粉絲很不容易，但接著又秀出了「金牌」並表示，「今天剛收到的，可以把柯P KO掉的金牌，粉絲（訂閱人數）超過百萬才有的金牌」並忍不住誇了一下「這金牌實在很漂亮」。

宋七力（圖／翻攝大日宗實相生活化粉絲專頁）

影片中提到，宋七力的粉絲遍布全世界，而各行各業的菁英包含哈佛、牛津大學、清大等教授，甚至企業家都有他的粉絲，而他們都有透過Youtube頻道訂閱並收看宋七力的演講。

大日宗全名為「中華大日宗佛教協會」，宗旨是以大日為宗，讓本心光芒四射，普照光明的生命大道，使人恢復本來面目，「生實相，見法身。」創辦人宋七力現年69歲，認為人只要開悟，法身俱足自然會出現分身，這些分身是可觸及的實體，而宋能讓信徒靈魂出竅，與他的分身結合，一起帶到佛國淨土。另外，《維基百科》上推估淨資產達新台幣30億元。

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關鍵字：宋七力,柯文哲,訂閱,粉絲,金牌

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