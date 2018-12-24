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神還原！零整容模仿麥可傑克森　王靖元被請去「夢幻莊園」做客

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▲▼ 模仿，mj。（圖／翻攝自微博）

▲王靖元（左）麥可傑克森（右）。（合成圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／台北報導

「執著的傻吧」27歲的王靖元這麼形容自己13年的模仿之路。來自湖南長沙的他，將模仿麥可傑克森（簡稱MJ）作為對偶像最大的致敬，「神還原」不僅讓他成為大陸首位主演MJ的演員，還被傑克森家族邀請去做客。曾有娛樂公司開出百萬人民幣，要將他包裝成偶像藝人，但他拒絕了，「要跳到走不動的那一天為止。

王靖元於10月底受傑克森家族邀請，到MJ居住了17年的家族莊園做客，期間他在粉絲舉辦的「全球顫慄」活動上，帶領百人跳舞向偶像致敬。全世界有眾多MJ模仿者，但王靖元是少數沒有整容，完全靠自身努力，達到在舞姿、身形和氣質上接近麥可的人

王靖元再次接受MJ大兒子王子傑克森的邀請，來和他們家族一起過萬聖節，「和王子傑克森的合影非常難得，就連美國的歌迷都很難有這個機會，他們看見我們合影都非常驚訝，因為王子傑克森實在太難見到了。」

▲▼ 模仿MJ。（圖／本人提供）

▲王靖元擔任領舞。（圖／本人提供）

王靖元和麥可傑克森的結緣是在14歲那年，他學會了第一支舞蹈後開心的表演給同學看，卻被反嗆「那麼胖還要跳MJ的舞」。之後的一年半裡，他從240斤減到了130斤，「某種程度上， MJ不僅拯救了我，還給了我嶄新的人生。」

麥克傑克森早年的MV大多都是半身或是臉部特寫，這讓在學習舞蹈王靖元感到很頭痛，「我非常在意動作的精准度，想辦法找了各種版本的演唱會，甚至是現場錄製的版本，因為如果動作是錯的，無論練的再多再熟練 根基也是錯的。」

學動作不難，真正難的是學神韻，對此王靖元走了一條不尋常的路—再創造，他將在瀋陽音樂學院所學的踢踏舞、芭蕾舞等元素融入MJ舞蹈當中，「如果單純模仿動作只是模仿者，想做到有神韻，就必須想像自己就是麥可，這是在舞蹈和表演，而不是在模仿動作。」

▲▼ 模仿MJ。（圖／本人提供）

▲在傑克森家族做客。（圖／本人提供）

▲▼ 模仿MJ。（圖／本人提供）

▲用於演出的服裝，圖中顯示的還不到全部的三分之一。（圖／本人提供）

為了演好麥可傑克森，王靖元十多年來投入很多，光是服裝和道具的花銷就超過人民幣10萬元，且都會親自去商場買布料來定做演出服，而實際演出時， 95%的衣服都用不到。他這幾年來參加很多綜藝節目，還在2011年主演了大陸首部紀念MJ的微電影《神話》，成為首位主演麥可傑克森的演員，累積了不少的粉絲。

曾有北京的娛樂公司開出人民幣數百萬價格想將王靖元包裝成偶像藝人，還給他製作了原創歌曲、個人電影等，讓他徹底擺脫MJ模仿者，但他拒絕了，「我不是因為想當偶像明星才跳舞的，是因為太喜歡MJ才選擇跳舞。不把致敬做到極致之前，是不會考慮轉型的，經過這些年的努力，我的MJ夢想基本完全實現了。」

王靖元對這13年的堅持感慨道，「小時候只能在我家樓下跳，現在一路跳到了MJ的家裡，此生真的毫無遺憾了。」

▼王靖元有184公分的身高，手、腿、肩膀的長度和比例都極像MJ。（圖／翻攝自微博）

▲▼模仿MJ 。（圖／本人提供）

▲▼模仿MJ 。（圖／本人提供）

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關鍵字：麥可傑克森,粉絲,模仿,王子傑克森,夢幻莊園,MichaelJackson

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