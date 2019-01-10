「手機裡都A片」！　18歲比丘尼控「佛陀男孩」性侵

▲尼泊爾的「佛陀男孩」數名信徒失蹤，他因此遭到警方調查。（圖／翻攝自Facebook／Ram Bahadur Bomja）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

尼泊爾加德滿警方在7日表示，被稱為「靈修少年」、「佛男孩」的當地精神領袖班堅並不如外表看上去無害，不僅有4名信徒離奇失蹤，還有一位18歲的比丘尼指控遭到性侵，更有數十人說自己曾慘遭班堅毆打。不過他的相關組織「菩提法群」則痛斥這一切的指控是無稽之談。

據英國《衛報》報導，1990年出生於尼泊爾中部巴拉縣的班堅（Ram Bahadur Bomjan）在2005年橫空出世，信徒堅信他可以在叢林裡不吃不喝不睡的情況下，靜坐冥想好幾個月也不成問題，支持者認為班堅可能是大菩薩轉世，並已得悟，被尊稱為「佛陀男孩」。

28歲的班堅擁有許多狂熱信徒，數千名追隨者會願意見證他在叢林深處的「冥想奇蹟」，心甘情願排隊好幾天。同時也有不少信徒直指班堅有暴力傾向，會因為覺得冥想被干擾而大打出手；另外，有一名18歲的比丘尼瑪雅（Ganga Maya Tamang）曾在2018年9月於靜修處被班堅性侵，此段控訴被班堅信徒強烈反駁，聲稱明明是瑪雅偷走80萬尼泊爾幣（約22萬台幣）。

Nepal spiritual leader 'Buddha Boy' under probe over missing devotees https://t.co/La9fnFUH1o pic.twitter.com/si4BpsU8o8 — NDTV (@ndtv) 2019年1月7日

彷彿羅生門般，2018年12月《大吉嶺記事報》（The Darjeeling Chronicle）就披露，一名信徒說班堅經常使用藥草來增強性慾，「他透過吃冬蟲夏草來增加性慾，我混合中藥配方讓他飲用，而且上師的手機裡都是A片，他叫我幫手機充電時，我看了其中幾部。」

近日有4名信徒在靜修處無端失蹤，尼泊爾警方目前調查中，中央調查局發言人查圖維迪（Uma Prasad Chaturbedi）表示，「警方已開始針對這些對班堅的投訴進行調查，不過仍處初步階段，尚無法透露太多細節。」