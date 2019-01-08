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貿易戰波及　傳Volvo轉移部份美國生產線到中國

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▲▼Volvo。（圖／路透）

▲傳Volvo有意轉移旗下S60的部份生產線，從美國南卡羅萊納州轉移至中國黑龍江。（圖／路透）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

儘管中美貿易戰情勢稍緩，全球各家汽車大廠仍忙於調整生產體制因應，北歐知名汽車品牌Volvo在貿易戰的影響下，計畫把部分生產從美國轉移到中國，而飛雅特克萊斯勒（FCA）則是計畫在美國新設工廠將生產拉回美國。

據《日經新聞》報導，本次Volvo目標是要把旗下高級車款S60的部分產線，從美國遷移至中國的黑龍江工廠。S60是Volvo在2018年6月啟用的美國南卡羅來納州工廠生產的車種，原先規劃在美國生產，其中的半數會出口至亞洲和歐洲。

在貿易戰中，中國為了報復美國，在2018年7月將美國製造汽車關稅從15％調高到40％、歐洲汽車關稅則順勢降低，讓Volvo在中國市場與歐系車競爭加劇，因此決定把S60遷到中國生產；而中方雖在2018年12月宣布在2019年1月至3月期間將美國制汽車關稅降回15％，因預估美中緊張局勢恐長期化，讓Volvo沒有打算變更生產轉移地計畫。

▲▼新款BMW Z4文件遭流出　美規版本配備價格曝光要價200萬元　。（圖／翻攝自BMW）

▲新款BMW Z4文件遭流出　美規版本配備價格曝光要價200萬元　。（圖／翻攝自BMW）

另外，BMW也於2018年把在美國生產的SUV「X3」部份轉移至中國生產，BMW最高財務負責人皮特（Nicolas Peter）在2018年11月表示，「會在近期內決定接下來哪款車種要在中國當地進行生產」。據了解，BMW目前從美國進口至中國販售的「X4」、「X5」可能是下一波考慮的對象。

相較於Volvo等車廠計畫將生產遷移至中國，FCA則相反，是計畫將生產拉回美國。FCA將改造目前停擺的底特律引擎工廠，目標在2020年開始組裝「Jeep」品牌大型SUV車。

報導稱，在中美貿易戰加劇環境下，讓亞洲企業加快撤離中國的速度，越來越多亞洲企業將工廠或是零件與材料採購對象從中國轉移到東南亞。在中國工資高漲下，企業開始遠離中國是勢在必行，而貿易戰恰好成為一個加快轉移速的契機。

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關鍵字：Volvo,BMW,FCA,中美貿易戰

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