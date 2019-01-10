女大生淪6男性囚48hr！誤信惡狼是「哥哥的朋友」　她慘遭蹂躪丟森林





▲印度火車站示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

印度一名女學生在2018年12月30日時，原本預計要搭乘火車回家，但卻在火車站遇到一名自稱是她哥哥的男子，聲稱要將她載回家，因為沒有一輛火車會開到她家的站。女學生半信半疑的上了車之後，發現男子根本就是開往反方向，蕤後被綁到一間房子裡性侵，在48小時內，一共有6名男子輪流虐待、性侵她，隨後將全身是傷的她丟在附近的森林，被路人發現後整起事件才曝光。

根據外媒報導，這起事件發生在印度東部的奧里薩邦（Odisha）的魯吉拉（Rourkela），就讀工程學的大學女學生在2018年年底要回家時，於火車站遇見一名陌生男子，該名男子自稱是她哥哥的朋友，用「火車因為修理而不會開到她家附近的站」的理由，建議她搭乘自己的順風車回家。

沒有被具名的女學生相信了男子的話，但上了車之後發現行駛方向有異，在央求下車之後被綁進附近一間房子裡，隨後遭到男子性侵得逞；不過這還不是結束，在接下來的48小時內，有多達6名男子輪流進到房子裡性侵、虐待她。

1月1日時，女學生被扔在房子附近的森林，被一名路人發現後送往醫院急救。報導中指出，女學生的情況相當危急，目前仍在治療當中，而當地警方雖然已經開始調查，但至今仍未逮捕任何人。

據悉，奧里薩邦在過去3年當中總計發生了651起輪姦案，以及5400起未成年人性侵案，但只有135人被起訴。