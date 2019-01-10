　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

女大生淪6男性囚48hr！誤信惡狼是「哥哥的朋友」　她慘遭蹂躪丟森林

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼印度火車站示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲印度火車站示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

印度一名女學生在2018年12月30日時，原本預計要搭乘火車回家，但卻在火車站遇到一名自稱是她哥哥的男子，聲稱要將她載回家，因為沒有一輛火車會開到她家的站。女學生半信半疑的上了車之後，發現男子根本就是開往反方向，蕤後被綁到一間房子裡性侵，在48小時內，一共有6名男子輪流虐待、性侵她，隨後將全身是傷的她丟在附近的森林，被路人發現後整起事件才曝光。

根據外媒報導，這起事件發生在印度東部的奧里薩邦（Odisha）的魯吉拉（Rourkela），就讀工程學的大學女學生在2018年年底要回家時，於火車站遇見一名陌生男子，該名男子自稱是她哥哥的朋友，用「火車因為修理而不會開到她家附近的站」的理由，建議她搭乘自己的順風車回家。

沒有被具名的女學生相信了男子的話，但上了車之後發現行駛方向有異，在央求下車之後被綁進附近一間房子裡，隨後遭到男子性侵得逞；不過這還不是結束，在接下來的48小時內，有多達6名男子輪流進到房子裡性侵、虐待她。

1月1日時，女學生被扔在房子附近的森林，被一名路人發現後送往醫院急救。報導中指出，女學生的情況相當危急，目前仍在治療當中，而當地警方雖然已經開始調查，但至今仍未逮捕任何人。

據悉，奧里薩邦在過去3年當中總計發生了651起輪姦案，以及5400起未成年人性侵案，但只有135人被起訴。

ET快訊
家人反對這段戀情…中和16歲少年進旅館　便當吃一半燒炭亡
畢典前晚抓交替！7室友目睹「黑白無常拖走高三男」

關鍵字：印度,哥哥,朋友,性侵,東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

一覺醒來只聽的到「女生說話」！長期熬夜壓力大　陸女「喪失低頻聽力」

高速公路路牌變危險凶器　突然倒下砸爆路過女駕駛

把女兒當「拖把」！拉帽拖著她在機場「打掃」　黑衣爸看起來心好累

影／驚險降落阿爾卑斯山！直升機45度斜傾「鼻頭插雪中」　勇救滑雪客

女大生在教室推開噁男又睡著　醒來發現遭性侵還射體液

綠色葬禮正夯！華盛頓州推「人屍做堆肥」　網驚：蔬菜有奶奶味道…

泰正妹「病房完婚」露甜笑！牽手老公迎2019…7日病逝

政府停擺19天！民主黨直播嗆川普：沒有總統會威脅老百姓

「手機裡都A片」！　18歲比丘尼控「佛陀男孩」性侵

摧花DJ聖誕姦殺女教師 比對姊妹DNA 偵破27年懸案

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

謝霆鋒、佘詩曼PK釣魚　悄悄做了「這個舉動」根本暖男

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

林書豪三分線連中7球　中線投籃PK「亞洲第一控」郭艾倫

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

李榮浩調侃張藝興歌名XD　「NAMANANA」→「拿嗎？不拿」

綠色葬禮正夯！華盛頓州推「人屍做堆肥」　網驚：蔬菜有奶奶味道…

泰正妹「病房完婚」露甜笑！牽手老公迎2019…7日病逝

政府停擺19天！民主黨直播嗆川普：沒有總統會威脅老百姓

「手機裡都A片」！　18歲比丘尼控「佛陀男孩」性侵

摧花DJ聖誕姦殺女教師 比對姊妹DNA 偵破27年懸案

女大生淪6男性囚48hr！誤信惡狼是「哥哥的朋友」　她慘遭蹂躪丟森林

他廚房待半天端出美食…5分鐘就被掃光　烏龍茶配酪梨擄獲客人

女教師聖誕節遭神秘男姦殺　27年後...靠犯人「妹妹DNA」破懸案

「最可愛國中生」大PK！　韓妹一甜笑...日網友全變心惹

一覺醒來只聽的到「女生說話」！長期熬夜壓力大　陸女「喪失低頻聽力」

蔡英文把暖冬補助變大了！　這六個月「平日」出去玩都有賺

老賊闖空門偷2百萬玉飾　要抽菸不成手一轉「手銬鬆了」

解密電商法／正規網店拍手叫好　代購「畫商品」規避查緝

解密電商法／史上最嚴89條　業內分析：逐步整頓跨境電商

解密電商法／徵稅重塑市場　終結微商代購「野蠻時代」

Lexus「自動駕駛測試車」TRI-P4登場！性能升級開起來更像人

阿亮《子曰》狂賣暫別歌壇原因曝光！佼佼：他讓周杰倫

上課看窗外！同學「3年沒抄半字筆記」　「學渣」6年戰績輾壓她：傷我好深

習近平何時訪北韓？　陸慷：願加強高層交往，但時間表未定

直擊／「甩尾哥」馬路當賽道　遭警壓制不屑回：年輕人誰不飆

女店員「英文連珠炮」摃殺價　全程霸氣外露...老外喝西北風

國際熱門新聞

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

科學家：收到15億光年外太空訊..

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

法國幻象2000墜毀　2飛官失..

大陸蝙蝠身上發現新伊波拉病毒！

貴婦奈奈有人指點　提難民申請滯..

即／全球首富貝佐斯宣布離婚

貴婦奈奈現身多倫多　函請加拿大..

他發現NG銅板　市值飆2億倍

植物人產男嬰！照護機構男員工強..

神秘怪物現身澳洲！　擁「肉色香..

貝佐斯遭爆婚內出軌！愛上女主播

美114歲最老阿嬤辭世！家人曝..

更多熱門

相關新聞

女教師遭神秘男姦殺　27年後破懸案

美國賓夕法尼亞州一名男子27年前聖誕節殺害了一名小學女老師，多年來一直逍遙法外，如今終於靠著他同父異母的妹妹DNA，確定嫌疑人身分。男子落網後已於8日認罪，因為性侵和殺人罪被判終身監禁。

公園遭菲籍男性侵　台女懷孕超崩潰

路旁車震？　女喊：我不是他老婆

植物人昏迷25年　去年曾做健康檢查

女大生睡著遭性侵　被射噁心體液

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太超狂背景曝光！12年學費130萬養出170智商

孫生被控講錯話「害反骨沒工作」

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

金老佛爺爆噩耗「拿掉鼻子」曝傷照落淚

熊熊「爆乳懇親」網曝1關鍵：完蛋了

科學家：收到15億光年外太空訊號

女神半夜衝一蘭拉麵！

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

幼教界隋棠涉虐打1歲童　主任嗆：要打才會乖

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！超狂4金句嗆爆負評

女主持人嫌KPOP男偶像娘被罵爆

造韓網軍抓到了？PTT原始資料曝光

校花網戀外勞從沒見過面！婚前才知「對方是多金富商」

更多

最夯影音

更多

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面