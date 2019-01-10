　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

只買強制險的車主出車禍　想約保險業務員幫忙調解得靠人情關係

請按讚支持ETtoday新聞雲

保險,理賠,保險公司,險種,保平安示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲買保險務必多了解保單條款，較易清楚自己與保險公司雙方須盡的權利義務。（圖／達志／示意圖）

記者李蕙璇／台北報導

一家產險業務員因為拒絕陪同汽車強制險保戶出席車禍協調會，遭保戶認為未盡職一狀告到金融消費評議中心，主張應該賠償、道歉，結果專家以保單條款未約定產險業務員須出席而判定保戶敗訴。

本刊披露《開車撞傷一對夫妻到區公所調解　產險業務員拒出席遭索賠報導中，保戶因產險公司以僅他只有投保汽車強制險為由，婉拒陪同出席調解會，遭民眾以業務員規避責任，未落實「保險人參與和解之積極作為指導原則」的規定，要求保險公司應平均分擔賠償金。

評議中心委員們審核此案後表示，依《保險法》第91條規定，僅說保戶的抗辯費用（法院上訴、提告等裁判費等）應由保險人（保險公司）負擔，並無明文承認保險人須要負擔防禦、抗辯的義務。也就是說，要以保險公司與保戶雙方約定的契約內容為主，即保單條款。

而保戶投保汽車強制險的保單條款，依《強制汽車責任保險法》第27條規定，保險給付項目為「傷害醫療費用給付」、「殘廢給付」、「傷害給付」，而未提供必要抗辯費用之給付。

金融消費評議中心委員因此認為，該案的產險公司業務員或是理賠部專員，未出席汽車強制險保戶的車禍調解會，並無違反保單條款的約定，且也無須負擔任何費用，因此認定保戶無法主張產險公司須負擔其一半賠償金，駁回保戶的申訴。

延伸閱讀

►開車撞傷一對夫妻到區公所調解　產險業務員拒出席遭索賠

►國人買長照險才3%停售說熱傳　挑選看2重點必懂免責期180天

►上網買住宅火險僅1%　房貸族託銀行代購理賠保額雙低

►怕申訴多就得拼1天結案　保險局考量重新調整金箍令

ET快訊
金老佛爺緊急開刀「拿掉鼻子」　曝傷照哭：沒其他選擇
最後一隻！14歲金頂夏威夷樹蝸「孤獨喬治」死亡確定絕種
聯邦政府繼續關！川普協商中「怒轉身說掰掰」：徹底浪費時間

關鍵字：汽車,機車,強制險 ,車禍,保險,業務員,調解,人情,關係,金融消費評議中心,第三人責任險

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

超跑條款+1、機車肇事難承擔　2018熱門產險大事一次看

一生限買1張、反對限縮副本理賠　2018熱門壽險大事報你知

趕最後一天繳保費卻先出車禍　39分鐘後超商付款仍遭產險拒賠

車禍後遺症頸椎卡卡　醫生說失能第7級人壽公司卻拒賠

外商人壽續推失能險保證給付240個月　破除業務通路傳言

失能險保費漲3成　業務通路盛傳年底停售舊保單要買趁快

LINE瘋傳失能險停售效應　2家人壽明年取消免體檢、保證給付

2小時班機延誤理賠大躍進　產險搶送聖誕禮物討好保戶

挑失能險先搞懂7種理賠金　每天407人交通意外導致生活難自理

燒燙傷摔車截肢又失明　失能扶助險33年共理賠1235.5萬

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

謝霆鋒、佘詩曼PK釣魚　悄悄做了「這個舉動」根本暖男

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

林書豪三分線連中7球　中線投籃PK「亞洲第一控」郭艾倫

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

鄧紫棋助陣學員飆唱《倒數》 一開口鐵肺低音...網跪了！

只買強制險的車主出車禍　想約保險業務員幫忙調解得靠人情關係

開車撞傷一對夫妻到區公所調解　產險業務員拒出席遭索賠

上網買住宅火險僅1%　房貸族託銀行代購理賠保額雙低

國人超愛買美元保單　11個月吸金5000億創史上新高

怕申訴多就得拼1天結案　保險局考量重新調整金箍令

國人買長照險才3%停售說熱傳　挑選看2重點必懂免責期180天

「達菲與好朋友們」換上超可愛新裝　整套衣服都是米妮製作

熊熊「爆乳懇親」阿兵哥身分曝光！　網曝1關鍵：他要完蛋了

台大醫院爆論文造假！名醫專精肝癌新藥　還回68萬研究費

只買強制險的車主出車禍　想約保險業務員幫忙調解得靠人情關係

表情符號也有「世代差距」　長輩最愛「比讚的大拇指」

流感發威　什麼時候要做快篩呢？

昆凌好威！　被最愛Curry點名...周杰倫吃醋了

巨乳妹約一次6000元　他神回「今晚金門火車站見」：我慢慢等

「冬天過一半還沒冷的感覺」　強冷空氣何時來？一張圖解答3問題

Melody狂愛寶格麗小水桶　克制欲望靠「睡前關掉IG」

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

保險熱門新聞

開車撞傷一對夫妻到區公所調解　..

國人買長照險才3%停售說熱傳　..

微軟警告南山人壽3萬名業務員涉..

上網買住宅火險僅1%　房貸族託..

長照險也停售高層促快買　傳言國..

父母勞保老人年金　子女繼承4要..

國人超愛買美元保單　11個月吸..

虧很大！失能險降價1成卻取消保..

失能險保費漲3成　業務通路盛傳..

微軟鎖定壽險公司查軟體授權費　..

失能險延續2018一波搶購潮　..

怕申訴多就得拼1天結案　保險局..

壽險總座只敢推一次認定的失能險

停售保單／三商壽舊防癌險新生兒..

更多熱門

相關新聞

彰化車禍引擎蓋冒白煙　駕駛噴飛

有網友10日凌晨3點53分透過臉書粉絲專頁「黑色豪門企業」公布一段驚悚的車禍影片，只見一輛黑色轎車車頭變形還冒著白煙，另一輛白色轎車則停在後方幾公尺的地方，車頭同樣嚴重變形，但兩名駕駛的傷勢情況仍不明朗。

士林貨車撞機車　騎士摔車撞頭亡

兒高燒40度！父急載就醫連撞2車

開車撞傷一對夫妻到區公所調解　產險業務員拒出席遭索賠

賓士集團砸5億歐元研發無人卡車

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

淯薪托嬰報警求助！5警到場戒護

173萬追蹤BIGBANG帳號不是本人！

托嬰中心涉虐　3托育員各罰14萬

幼教界隋棠涉虐打1歲童　主任嗆：要打才會乖

無尊大3歲親姊甜美曝光！「大笑露出這裡」全場驚呆

神人評3大超商福袋「這家大勝」

網狂推！好市多神級可可爆好喝

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

法國幻象2000墜毀　2飛官失聯

女主持人嫌KPOP男偶像娘被罵爆

大陸蝙蝠身上發現新伊波拉病毒！

「5種渣男特質」中1項＝母湯交往

「近距離自拍周子瑜」：此生無憾

更多

最夯影音

更多

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面