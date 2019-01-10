只買強制險的車主出車禍　想約保險業務員幫忙調解得靠人情關係

▲買保險務必多了解保單條款，較易清楚自己與保險公司雙方須盡的權利義務。（圖／達志／示意圖）

記者李蕙璇／台北報導

一家產險業務員因為拒絕陪同汽車強制險保戶出席車禍協調會，遭保戶認為未盡職一狀告到金融消費評議中心，主張應該賠償、道歉，結果專家以保單條款未約定產險業務員須出席而判定保戶敗訴。

本刊披露《開車撞傷一對夫妻到區公所調解 產險業務員拒出席遭索賠》報導中，保戶因產險公司以僅他只有投保汽車強制險為由，婉拒陪同出席調解會，遭民眾以業務員規避責任，未落實「保險人參與和解之積極作為指導原則」的規定，要求保險公司應平均分擔賠償金。

評議中心委員們審核此案後表示，依《保險法》第91條規定，僅說保戶的抗辯費用（法院上訴、提告等裁判費等）應由保險人（保險公司）負擔，並無明文承認保險人須要負擔防禦、抗辯的義務。也就是說，要以保險公司與保戶雙方約定的契約內容為主，即保單條款。

而保戶投保汽車強制險的保單條款，依《強制汽車責任保險法》第27條規定，保險給付項目為「傷害醫療費用給付」、「殘廢給付」、「傷害給付」，而未提供必要抗辯費用之給付。

金融消費評議中心委員因此認為，該案的產險公司業務員或是理賠部專員，未出席汽車強制險保戶的車禍調解會，並無違反保單條款的約定，且也無須負擔任何費用，因此認定保戶無法主張產險公司須負擔其一半賠償金，駁回保戶的申訴。

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