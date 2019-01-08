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微軟警告南山3萬名業務員涉侵權　遭駁斥「搞錯」純屬誤會　　

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▲▼南山人壽總部。（圖／記者李蕙璇攝）

▲南山人壽總部。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

微軟日前主動發函通知南山人壽及其工會表示，南山3萬多名業務員若未付費使用微軟軟體將涉及侵權，並要求南山也須負連帶賠償之責，進而能影響業務員招攬保單、送件及服務保戶的工作。不過，南山人壽對此澄清，微軟可能搞錯了，目前業務員連線公司的軟體系統，與台灣微軟伺服器軟體無關，業務員與公司連線不受微軟主張影響。

據悉，微軟認為南山公司使用境界成就系統的後端，一旦涉及保單資料存取等，以及使用微軟的Windows Server（主機伺服器）、SQL Server（資料存取伺服器）與Exchange Server（郵件伺服器）等，皆會涉及使用微軟的軟體授權層面，也才會因此要求南山人壽支付該筆費用，而這非僅對南山人壽的個案，預計將逐步擴及到其他產壽險公司、保經保代等公司。

據了解，該起事件是在去年11月上旬微軟發文給南山人壽與南山工會，就Microsoft軟體產品相關的授權問題，予以通知並提醒，還強調若有侵害微軟著作權時，將要求業務員賠償，南山公司也須負民事連帶賠償責任。

微軟函中表示，近來請南山人壽總公司針對全體員工實際的軟體使用情形，填載軟體資產明細表供查核，可是根據總公司告知，南山與業務人員間的法律關係為承攬契約關係，業務所需的個人電腦或軟體等設備及其費用，是由業務員自行負擔，公司無義務為其備置或支付費用等語。

但是微軟進一步了解，南山是微軟EA大量授權方案的客戶，依照該方案相關合約規定，南山購買Enterprise產品必須針對所有的「合格裝置」及「合格使用者」進行企業整體授權。EA合約規定，不論是公司員工、顧問或派遣人員使用的電腦，若是基於南山利益而使用者，原則上皆屬「合格裝置」，而南山業務員皆執行公司業務及產品銷售，故南山公司皆應替業務員購足軟體授權。

對此，南山人壽表示，公司內勤目前有使用到微軟系統的部分，都有依合約付費，但與業務員間的連線業務系統，並不是使用微軟的軟體系統，因此不發生授權及付費的問題。至於業務員本身電腦使用的軟體部分，因為公司與業務員屬於承攬契約，業務員須自行負擔所需電腦軟體設備及費用，公司無義務負擔相關費用及責任。 

▼南山人壽企業工會理事長嚴慶龍。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼南山人壽企業工會理事長嚴慶龍。（圖／記者李蕙璇攝）

南山提出2點澄清強調，一、南山人壽目前架設供業務員使用的境界系統為德商SAP，並非使用台灣微軟公司的伺服器軟體，因此業務員連線到公司業務員系統，與台灣微軟公司伺服器軟體無關，業務員不受台灣微軟公司之主張影響。二、南山人壽向來尊重智慧財產權，均遵守合約、相關法令規定，而未違反軟體授權規定。台灣微軟公司對於事實狀況顯有誤解，南山將按規定處理相關問題，以澄清該公司的誤會。

南山工會理事長嚴慶龍說，公司業務員多達3萬多人，微軟的來函讓業務員擔心，使用電腦連線到公司的境界成就系統會觸及侵權等法律責任，影響到業務員承攬保單、送件、服務保戶等事項。不過，這部份南山總公司強調，境界成就系統沒有微軟授權問題。

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