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癌症險理賠這3種最多！　投保掌握「二有三要」原則減輕負擔

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▲保險，保單，保障。（圖／pixabay）

▲癌症年輕化已漸趨嚴峻，專家建議投保可掌握「二有三要」原則，減輕龐大的醫療負擔。（圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

隨著生活、飲食習慣與外在環境影響，癌症已連續37年位居台灣民眾十大死因之首，專家建議可依據自身需求，善用癌症險轉嫁罹癌風險，才能兼顧專業治療與費用支出，投保可掌握「二有三要」原則，不僅能減輕龐大的醫療負擔，同時也能獲取完善的醫療資源。

根據衛福部統計處「癌症登記報告」數據顯示，癌症發生率從60歲後大幅提升，占癌症總發生人數近6成，高齡社會下的銀髮族成為罹癌高風險族群。另從富邦人壽今年1至10月癌症理賠申請件數統計，以乳癌最高（28%），其次為肺癌（10.1%）與直腸癌（6.6%），透過年齡交叉分析進一步發現，25至44歲罹癌致死比例較其他年齡層高，顯示癌症年輕化已漸趨嚴峻。

富邦人壽執行副總經理董采苓表示，今年金管會保險局針對「癌症保險」已有明確定義，共分初期、輕度、重度等3等級，原位癌與零期癌等列屬初期，第一期乳癌、第一期子宮頸癌、第一期大腸直腸癌與第一期前列腺癌等皆屬輕度，其餘不在初期與輕度的癌症，皆為重度等級，因此3種等級的理賠比例會因保險商品的設計不盡相同，提醒保戶投保前必須詳閱保單條款，釐清保障內容與給付項目，才能為自己撐起一把有效的保障防護傘。

一般來說，癌症險給付項目一般分為「分項給付型」和「一次給付型」，富邦人壽建議，民眾先以傳統型癌症險分項給付附約打底，建構癌症治療、照護的基本保障，預算充裕時再規劃一次性給付型，升級成對癌症醫療、安養的品質需求。

舉例來說，分項給付項目如有包含癌症門診醫療、癌症住院醫療、癌症化學醫療、癌症放射線醫療等，確實可支持保戶的基本醫療花費，持續追蹤病況且及時治療、避免惡化。

面對罹癌患者的經濟收入被迫暫停中止，富邦人壽建議可加強初次罹癌的一次給付金額，只要符合條款的理賠定義，保戶便可立即取得一筆保險金，在運用與規劃上也較不受限制，不僅可因應癌症新式治療方式，也可藉此順利度過生活困境。

不過，要特別提醒的是一次給付後該保單即終止，富邦人壽提醒民眾癌症治療是一段漫長的過程，長期需要的醫療費用及工作期間的損失，都必須一併考量與規劃，才能避免經濟負擔過重的遺憾，另一方面，持續性的分項給付，則不會因一次理賠即失效，保戶可持續申領，但須注意是否有限額、次數等限制。

此外，罹癌後無論生活或醫療的經濟重擔已壓得讓人喘不過氣，建議投保時民眾可以選擇具備「豁免保費」的保障商品，只要在契約有效且繳費期間內，符合保單認定條件，續期應繳的各期保費將可豁免，該契約繼續有效、保障也可延續，對被保險人與其家屬而言也是一大好處。

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