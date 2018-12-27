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保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

趕最後一天繳保費卻先出車禍　39分鐘後超商付款仍遭產險拒賠

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▲▼強制險與第三人責任險給付差異。（表／記者李蕙璇製繪）

▲強制險與第三人責任險給付差異。（表／記者李蕙璇製繪）

記者李蕙璇／台北報導

一名車主在汽車第三人責任險續保截止日當天發生車禍，處理事故後39分鐘趕緊去超商繳保費，以為相差沒多久還來得及，沒想到仍遭產險公司以逾期未繳納保費，致保障中斷而拒絕理賠車輛維修費理賠金。

保戶在9月16日下午2時32分開車發生車禍後，同日下午3時11分到超商繳納續保的保險費，完成第三人責任保險的續保程序。之後，保戶向保險公司請求理賠該交通事故第三人責任保險（財損）的保險金，但遭保險公司拒絕。

保戶認為，依照保險公司寄發的續保通知繳費單所載，最後繳款期限為9月16日，也就是說只要在繳費單標示的日期前完成繳費就完成續保，保險公司就必須依約理賠。

然而，保險公司卻表示應以繳費時間點為準，也就是超過規定的中午12時截止期才能列為有效的完成續保。但保戶主張繳費單上載明9月16日前完成繳費，並沒有寫時間點，以其立場會認為只要於期限內完成繳費即可續保，不會斷保，如今卻斤斤計較繳費的幾點幾分，產險公司人員顯然沒有清楚告知或載明會有斷保的可能性跟風險。

保戶因此主張續保通知繳費單所載之繳費期限是9月16日，而保費是在當日下午3時11分完成繳納，沒有更改任何續保內容，保險公司自應依照保單內容理賠第三人責任保險（財損）之保險金，卻仍遭拒賠而只好向保險局提出申訴。

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關鍵字：保費,截止,車禍,汽車,第三人責任險,財損險,39分鐘,超商,產險,拒賠,繳費單,續保,生效期,保障中斷

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