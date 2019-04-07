人物／8年級生放棄餐廳夢轉進保險業　破紀錄年僅24歲就當上處經理

▲ 富邦人壽富範通訊處經理陳憲修。（圖／記者戴瑞瑤攝，以下亦同）

記者戴瑞瑤／台北報導

8年級生爛草莓、抗壓性差？今年25歲的陳憲修，從小帶他的爺爺一場病危，讓他毅然放棄8年的餐廳夢想，轉行到保險業，只花2年半就成為處經理，創下富邦人壽史上最快、最年輕的處經理，旗下帶領55位業務員。他用自己的故事，告訴大眾，8年級生不是全都草莓族！

82年次的陳憲修，如同所有8年級生一樣有著年輕的臉龐，但他沉穩、有條理的談吐，讓接觸過他的人都印象深刻。他從小對餐飲有著濃厚興趣，很愛自己煮菜，高中、大學都是念餐飲科系，最大夢想就是自己開一間餐廳。可是，在大三時，他面臨人生最大的轉折點。

在大三那年，從小養育他長大的爺爺突然病倒，胃出血、肺發炎讓爺爺陷入昏迷，醫院開出病危通知單。陳憲修被此景象嚇到，卻無能為力，「我不知道我能幫阿公什麼？我一天在飯店實習12小時，沒有時間照顧他，我也沒有錢。」

談起跟爺爺的感情，陳憲修眼裡帶著一點遺憾，「我是單親家庭，小時候父母工作必須到台北工作，我在宜蘭跟爺爺相依為命，他把我拉拔長大，是我這一生的貴人。」在爺爺住院後，他毅然做了一個決定，轉行到保險業。

陳憲修說，業務工作收入可以無上限、時間可以自己安排，「我的目標是，如果阿公真的醒來，我可以有足夠的錢跟足夠的時間照顧他、陪伴他。」可是，就在陳憲修進入富邦人壽第3天，爺爺就不幸過世，成為他一生最大的遺憾。但他並沒有因此放棄，「我希望爺爺能為我感到驕傲」，這成為他努力的最大動力。

陳憲修非保險科系，對於保險一開始更是一竅不通，剛進公司就遇到兩大難題。第一，是不了解產品，沒有辦法說動客戶；第二是沒有業務經驗，不知道如何正確與客戶交談。在第一個難題上，他發現必須多學習前輩的經驗，了解這張保單能帶給客戶什麼好處，並且做到換位思考。

他反而花許多時間在解決第二個難題，「我花很多時間去了解人類，人在做決定時會想些什麼？」他當時2個月內拜訪了100人，卻只有33人成交，他逼自己回想被拒絕的70人，發現這些被拒絕的案件，他都講了一句話：「你覺得怎麼樣？」這才驚覺，只要他沒有講這句話，成交率反而大幅提升，主因就是人們傾向採納專家建議。

太年輕是否會在銷售過程中造成困擾？陳憲修坦言，確實一開始會遇到一些長輩，認為他「太菜了」不夠可靠。後來他想到方法，每當有較年長客戶問他問題，他不只回答，還會撥電話給當時的處經理並直接擴音，讓客戶能安心。他說，很多年輕業務員都會碰到，不管說什麼客戶都不相信你，又覺得在客戶面前詢問經理很遜，但若這樣做，可以讓客戶真正安心，並且開始信任你，「不懂就要問，不要認為所有客戶都要來理解你！」

陳憲修銷售成績很好，只花2年半就達到處經理的標準，是目前富邦人壽中最快、最年輕的處經理。他目前團隊中有55人，其中有95%都是8年級生。原以為一群年輕團隊，應該就會像兄弟一樣，但陳憲修卻是一個嚴肅、不苟言笑的領導，不會跟團隊成員出去玩樂，也不容許遲到、儀容不整。

「我是一個對細節、人品很嚴厲的人，但在工作上我嚴肅但不嚴厲。」陳憲修對自己也很嚴格，他每天都是最早到辦公室，從來沒有睡過頭，從不讓自己鬆懈，假日也都在辦公室裡，他會把訓練課排在周日，團隊成員要在周日上課。

談起父母，陳憲修說，當初父母聽到他要放棄7年餐飲轉到保險業都很驚訝，父親甚至一度反對，「他怕我養不活自己」，但經歷爺爺過世讓他發現：「沒有爺爺但我還有父母，我如果有要照顧的家人，他們沒有辦法等我，我現階段就要完成任務。」

另一個動機，就是他的成長背景，「我是單親家庭長大的小孩，這讓我更渴望早點獲得成功。」就是這樣的信念，陳憲修堅持下來，直到現在有好的成績，父親反而成為最支持他的人。

現在陳憲修最大的使命，就是希望讓團隊夥伴也都能各自成立通訊處，「我希望團隊能培養出3位處經理，讓團隊成員都能在這成家立業，我目標是在3年內能成為總監。」會不會擔憂最快、最年輕處經理紀錄被打破？陳憲修很有自信的說：「我只容許我自己團隊裡成員來打破我記錄！」

陳憲修小檔案：

出生：1994年6月16日

星座：雙子座

經歷：畢業於餐飲科系，21歲進入富邦人壽，2018年10月成立通訊處，是富邦人壽目前最年輕的處經理。



