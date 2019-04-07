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你被大數據找到了　AI助攻保險業務員業績大升

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▲▼新光極享俱樂部啟動記者會，左起為新光人壽副總經理陳錦慧、資深副總經理劉信成、副總經理吳欣盈、QUINTESSENTIALLY亞太區執行長KATHY GALLAGHER、新光銀行總經理謝長融及新光銀副總經理吳碧芬。（圖／記者李蕙璇攝）

▲左起為新光人壽副總經理陳錦慧、資深副總經理劉信成與副總經理吳欣盈。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

有別於傳統行業，保險業已轉型為數據密集型產業，透過留存銷售、核保、理賠資料以及客戶操作平台所產生的互動資訊，累積海量的高價值數據資源，新光與南山人壽變充分利用大數據分析，協助業務員更精準的服務保戶。

新光人壽自2017年便領先同業，引進金融科技與AI技術進行大數據分析預測，聚焦意外險推出了第一波的「優選好客」名單，並陸續針對保障、長照型商品推出二、三波名單，結合客戶保障資產模型與核保風險模型，篩選出風險等級較低且同時有保障需求的好客名單，提升保戶約訪成功率，並提供快速投保流程，優質的服務體驗大幅提升客戶好感度，也為公司經營帶來顯著成效。

譬如說，當你被列入到新壽的第一波「優選好客」保戶名單中，收到新壽寄來的通知書後，僅需透過簽名並寄回，就可完成投保一整年度的意外險保障。隔年，若又被列保障型與健康型的「優選好客」保戶名單中，而且有意願投保健康醫療險、長照、失能險等保障型商品，若無重大疾病等現症，新壽會提供其快速核保，儘快完成承保作業。

而今年新壽更是進階優化數據分析模型，推出「雙贏好客」健康險專案，更精準運算出保戶的健康保障缺口，再推薦三種保險商品套餐，建議保戶從最基本的住院日額開始配置，再進階到長照護保障，而同樣地也是享有快速核保的禮遇。

▼南山人壽慈善基金會董事長杜英宗與得獎社工、醫院代表合影。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼南山人壽慈善基金會董事長杜英宗與得獎社工、醫院代表合影。（圖／記者李蕙璇攝）

南山人壽今年3月也以TA行銷擴大民眾保障服務，主打已買住院險3年以上有效保戶，提供免體檢、簡易告知等簡化投保流程，不僅加強VIP保戶服務，還是透過AI預測模型與大數據鎖定TA行銷，也是其首度推出的新方案。

以這次專案為例，選定投保「住院費用給付保險附約（HIR）3年以上，且保單持續有效的客戶，公司先是分析既有保戶的醫療照護保障缺口、收入狀況、投保行為、消費習慣等動態與靜態的大數據資料，建立AI數據資料庫預測模型，並找出目標保戶，更進一步簡化現階段投保流程。

然後再由業務員主動通知保戶，詢問是否有意願再增加住院日額、意外險與長照險等保障，只要有意願，即可使用專案要保書，回覆幾項問題，尤其市民眾近期沒有發生重大疾病等，即可快速核保，最快當天便可獲得承保享有保障，加速過去可能須等待數日的投保過程。

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關鍵字：壽險,大數據,業務員,業績,保障需求,AI,新光,南山,人壽

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