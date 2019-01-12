畫面曝光！2車路口搶快　騎士遭「闖燈跨線左轉」休旅車輾斃

記者陳豐德／新北報導

新北市一名藍姓男子11日晚間9時許騎車，經過泰山區泰林路與新北大道五段路口時，與對向一台闖紅燈左轉的休旅車撞上，騎士滑行倒地後遭休旅車輾過，男騎士當場失去生命徵象，警消獲報趕抵將將其送往台北醫院搶救，但騎士仍傷重不治身亡，詳細的責任歸屬仍待進一步釐清。

▲泰山死亡車禍，休旅車搶快跨雙黃線闖紅燈左轉輾斃騎士。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方調查，當時30歲的藍姓男子騎車經過泰山區泰林路往新莊方向騎乘，而駕駛休旅車的43歲黃姓男子，則是在對向從泰林路打算左轉新北大道往桃園方向行駛，雙方在路口發生碰撞，藍男遭輾後失去生命徵象，送醫後身亡，雙方駕駛均無酒精反應。

經調閱路口監視器、行車錄影器確認後，警方發現2車都有搶快的狀況，當時路口已經變燈為黃燈，藍姓騎士疑似為了搶快通過路口就搶黃燈通過，而黃男駕駛休旅車更誇張，他在已經變燈為紅燈時仍跨越雙黃線左轉，對向騎士為了閃避急剎後倒地，遭休旅車當場輾過，後續的雙方責任肇責仍須進一步釐清。

▼騎士急剎失控倒地。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼機車車頭嚴重變形。（圖／記者陳豐德翻攝）



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