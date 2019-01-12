　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

畫面曝光！2車路口搶快　騎士遭「闖燈跨線左轉」休旅車輾斃

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳豐德／新北報導

新北市一名藍姓男子11日晚間9時許騎車，經過泰山區泰林路與新北大道五段路口時，與對向一台闖紅燈左轉的休旅車撞上，騎士滑行倒地後遭休旅車輾過，男騎士當場失去生命徵象，警消獲報趕抵將將其送往台北醫院搶救，但騎士仍傷重不治身亡，詳細的責任歸屬仍待進一步釐清。

▲▼泰山死亡車禍，休旅車搶快跨雙黃線闖紅燈左轉輾斃騎士。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲泰山死亡車禍，休旅車搶快跨雙黃線闖紅燈左轉輾斃騎士。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方調查，當時30歲的藍姓男子騎車經過泰山區泰林路往新莊方向騎乘，而駕駛休旅車的43歲黃姓男子，則是在對向從泰林路打算左轉新北大道往桃園方向行駛，雙方在路口發生碰撞，藍男遭輾後失去生命徵象，送醫後身亡，雙方駕駛均無酒精反應。

經調閱路口監視器、行車錄影器確認後，警方發現2車都有搶快的狀況，當時路口已經變燈為黃燈，藍姓騎士疑似為了搶快通過路口就搶黃燈通過，而黃男駕駛休旅車更誇張，他在已經變燈為紅燈時仍跨越雙黃線左轉，對向騎士為了閃避急剎後倒地，遭休旅車當場輾過，後續的雙方責任肇責仍須進一步釐清。

▼騎士急剎失控倒地。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼泰山死亡車禍，休旅車搶快跨雙黃線闖紅燈左轉輾斃騎士。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼機車車頭嚴重變形。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼泰山死亡車禍，休旅車搶快跨雙黃線闖紅燈左轉輾斃騎士。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼泰山死亡車禍，休旅車搶快跨雙黃線闖紅燈左轉輾斃騎士。（圖／記者陳豐德翻攝）

【還有其他新聞】

醉漢倒路口遭「高速輾斃」慘死！鮮血流滿地...最後身影曝光

酒測0.85開VOLVO爆頭休旅車　日「旅遊業星探」醉駕狂瀉偵訊室

余祥銓撞機車肇逃辯「天色昏暗」　抗罰輸了喊衰：3個月改搭捷運

ET快訊
高職妹酸工人「月入45K太少」：無腦又不乾淨！臉書被灌爆
台中女模級警花渾圓深溝照出土！「神鵰俠侶」男友曝光

關鍵字：泰山,車禍,搶快,紅燈,休旅車

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／抓到了！性侵假釋犯潘俊皓　宜蘭員山鄉落網

影／手部有特殊六角星！台東性侵狼長相曝光　破壞腳鐐通緝中

獨／高雄鐵橋驚見屍掛空中！不堪獨自照顧壓力病父　兒攜父輕生雙亡

影／台東性侵犯拆電子腳鐐「竄逃北部」　臉書VS通緝照「差很大」

偷機車夜騎290公里只為見女網友　性侵犯拆腳鐐脫逃原因曝光

陳致遠宵夜吃清粥被盯著看　狂扯對方衣領怒嗆：不知道我是誰嗎

畫面曝光！2車路口搶快　騎士遭「闖燈跨線左轉」休旅車輾斃

倒路口「驚險躲17車」仍遭輾斃！醉漢鮮血流滿地...最後身影曝光

監視器全都錄！小三闖人夫家偷情　脫內褲「女上男下」：只有磨蹭

酒測0.85開VOLVO爆頭休旅車　日「旅遊業星探」醉駕狂瀉偵訊室

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

客人打來問怎沒賣「藍芽貼膜」？ 她爆氣連喊3次：那是「抗藍光」

一下飛機星巴克送禮、抽中現金　高雄機場「浪漫巧合」求婚大作戰

《夢想》選手飆唱愛黛兒《Hello》　林俊傑驚呼：這是原唱吧！

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

大根突襲睡醒素顏真面目　熊熊超兇睡衣「正面趴床」>///

「來去高雄」MV包50萬拍攝費　白冰冰親自作詞路名編成RAP

丫頭出國連Swim都不會拼　說出4個單字神結局展開

「這群人」石頭北海道下跪求婚　尼克看牙到一半突見證

2019開運髮！「玫瑰焦糖色」超少女　瞬間減齡＋招桃花

畫面曝光！2車路口搶快　騎士遭「闖燈跨線左轉」休旅車輾斃

倒路口「驚險躲17車」仍遭輾斃！醉漢鮮血流滿地...最後身影曝光

監視器全都錄！小三闖人夫家偷情　脫內褲「女上男下」：只有磨蹭

酒測0.85開VOLVO爆頭休旅車　日「旅遊業星探」醉駕狂瀉偵訊室

余祥銓撞機車肇逃辯「天色昏暗」　抗罰輸了喊衰：3個月改搭捷運

闊氣男「抖內600萬」娶小模…2年後她酒店上班跟富商「3次親密行為」

貴婦奈奈吃掉小堂弟同學…交往幼齒高中生20年　坦言體力差不常嘿咻

百名性罪犯全台趴趴走 這3人「放棄治療」列名頭號查捕目標

影／14歲女友提分手！假釋狼300km「情傷大逃亡」　收留女嚇傻：他有刀

大甲溪電廠放尾水…3釣客驚呆困沙洲　「生火取暖3hrs」待援

桃園5個超人氣夜景餐廳　浪漫約會地點快筆記！

超傻眼0元薪資單！政府關閉21天　員工痛批：可以像個大人坐下來談嗎

慰問仙草「阿伯」巡守隊 警民合作共維治安

電視尖叫中！胖貓屁屁重壓機上盒　媽跪求：老大下來好嗎？

懶人超需要！吃Oreo完全不沾手的「餅乾投食器」

兒子出生2個月7kg！婆婆嫌太胖爆氣怨她「虐待寶寶」...網傻眼：找麻煩嗎

陳良基轉戰教育部　教團盼為崩壞的高教、私校帶一線生機

畫面曝光！2車路口搶快　騎士遭「闖燈跨線左轉」休旅車輾斃

口譯哥槓上小編！怒嗆：你不用繳美國「世界第一貴」醫療保險

人民幣破6.74！1週暴漲逾千點　鄧海清：人民幣開啟「強幣趨勢」

社會熱門新聞

妻用老公送的圍巾上吊亡　夫下班..

貴婦奈奈交往幼齒高中生　坦言體..

張啟元輸慘！蘇柏榕19歲入侵總..

男砸600萬娶小模…2年後跟富..

女大生被輾　違停公車格運將無罪

新婚妻突懷孕！桃園男崩潰：還沒..

日旅遊達人酒駕釀禍　偵訊室狂吐..

嚴凱泰出殯　伴父母長眠金寶山

即／性侵犯拆電子腳鐐　宜蘭員山..

17歲少女被惡男逼「天天喝到吐..

正妹被撞「大小便失禁」　女運將..

淯薪園長狂撇關係！社會局怒罰3..

14歲女友提分手！假釋狼情傷大..

假釋狼大開美肌　鄰：只能騙國中..

更多熱門

相關新聞

女大生被輾　違停公車格運將無罪

新北市2名長庚醫學系女大生2017年9月騎車回校時，行經中和中正路碰上一輛公車靠站，閃避超車時遭後方一輛貨車撞上，導致後座的20歲余女被輾過頭慘死。當時有一輛小黃運將「違停公車格」被起訴；但法院認為「運將違停不是車禍主因。」判處運將無罪，騎車的胡姓女大生則被判5個月徒刑、緩刑2年。

快訊／新北泰山車禍　騎士命危

曳引車、公車夾殺！女騎士遭輾爆頭亡

開車追三寶　他肇逃比三寶還三寶

他進過港隧道見「披髮貞子」！

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

蟒蛇泡水試圖「淹死511隻壁蝨」

妻用老公送的圍巾上吊亡　夫下班回家抱屍痛哭

貴婦奈奈交往幼齒高中生　坦言體力差不常嘿咻

打手槍要多頻繁　唐朝醫神這樣說

用垃圾袋煮麵！孫安佐曝監獄料理

她一擦「帶血麵筋」掉落！是OO殘留

明早秒變天！鋒面肆虐「北東狂下6天雨」

神壇夫婦想領養貓　獸醫機警攔截

「滴姐」正臉曝光！　蔡阿嘎：太正

即／口譯哥深夜2095字心聲　實領15萬

掀蓋一看…「香菜海」淹沒滷肉飯

Lisa染成漸層灰髮色！美貌驚艷微博

7000元補助養2孫女！78歲嬤淚：讓她去畢旅

隋棠絕望16hrs！Olie「出生鎖骨骨折」

張啟元輸慘！蘇柏榕19歲入侵總統府

更多

最夯影音

更多

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

客人打來問怎沒賣「藍芽貼膜」？ 她爆氣連喊3次：那是「抗藍光」

一下飛機星巴克送禮、抽中現金　高雄機場「浪漫巧合」求婚大作戰

《夢想》選手飆唱愛黛兒《Hello》　林俊傑驚呼：這是原唱吧！

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面