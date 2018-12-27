外商人壽續推失能險保證給付240個月　破除業務通路傳言

▲國人也愈來愈注重工作與健康休閒生活作息安排，調配自我身心靈品質，而規劃保單組合是轉移生活中可能的風險之一。（圖／達志／示意圖）

記者李蕙璇／台北報導

正當業務通路盛傳2家失能險欲取消保證給付項目等，康健人壽強調其商品仍有保證給付等保障，民眾規劃該類保險組合時，最好搭配現有的保單項目補足缺口，以免保障範圍重複。

康健人壽總經理邵駿崴表示，以往保險規劃都是會建議民眾考量個人需求的醫療照護品質及財務狀況等因素，優先選擇有保證給付、給付期間較長的商品。

失能扶助險保單的設計架構，主要是提供保戶短期治療與長期抗戰所需為出發點，無論是因疾病或意外傷害事故所導致1~11級失能，依嚴重程度按比例提供單筆給付的失能保險金，因意外傷害事故造成，保險公司還會提供更加倍保障的理賠金。

目前業界加強青壯年補強失能保障缺口，所推出照護終身健康保險，有的會強調不論是疾病或意外傷害事故造成的失能，保險公司都會提供給付理賠金。

民眾在了解各家失能扶助險保單保障內容時，可以注意當失能嚴重程度達1~6級失能，保險公司會提供豁免繳費期間內應繳保費，每月還有2%保險金額的失能扶助保險金，並且保證給付120個月、最長達240個月，幫助客戶在收入中斷時生活有所依靠。

以30歲男性、投保保額100萬元為例，年繳保費約3萬元，平均每天約82元。單筆給付加每月補助的雙重保障拉大防護網，最高達240個月，都是為了幫助民眾減輕醫療開銷的壓力，為生活提供長期經濟援助。