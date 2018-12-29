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一生限買1張、反對限縮副本理賠　2018熱門壽險大事報你知

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▲▼ETtoday保險雲讀者一面倒地反對金管會修法取消或限縮副本理賠。（圖／記者李蕙璇攝）

▲ETtoday保險雲讀者一面倒地反對金管會修法取消或限縮副本理賠。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

回顧2018年攸關保戶的熱門壽險大事，最受注目的即金管會多次修法會議中討論的限縮時實支實付醫療險理賠門檻及可能取消的副本理賠，還有一生限買1張的小額終身壽險、年底多家停賣的失能險與全面改版的新防癌險將於3天後上市等。

依據《ETtoday保險雲》2018年全年度讀者點閱數統計排行榜，可以發現民眾相當關切的醫療險理賠權益之外，還有注意到小額終老險、長照險、新防癌險、失能險等保障型商品，以及業務員告白投資型保單風險、非親簽索退費及勞動契約等議題。

最高點閱率新聞為8月31日刊登的保險局修法討論草案中的，考量損害填補原則以限縮實支實付醫療險、副本理賠的總額不得超過實際開銷，引起保戶一面倒反對，而金管會主委顧立雄也已允諾暫時不會修法，也未排入此次保險法大翻修草案中。

►副本理賠可能走入歷史　實支實付醫療險恐掀起一波搶購潮

►保戶強烈反對取消副本理賠　金管會修法恐須費心說明

▲▼13家壽險公司銷售小額終身壽險（又稱小額終老險）業績統計。（圖／記者李蕙璇製）

▲目前只有13家壽險公司銷售小額終身壽險（又稱小額終老險）自106年2月陸續開辦至107年6月的業績統計。（圖／記者李蕙璇製）

而保險局政策性保障型商品中，直接回饋保費優惠2~3折的小額終身壽險，因為規定每個人一生限買1張，最高額度30萬元，投保年齡+期繳可達85歲等、免體檢，也是受到讀者注意，目前只有上述表格中的13家人壽公司銷售此張保單。

►很多人還不知一生限買1張小額終身壽險　全國宣導列車深入社區

►一生限買1張／小額終身壽　13家壽險拼拉高全民保障額

失能、長照議題也是讀者關切，尤其是年底有數家人壽準備2019年停售數張失能險舊保單全面改版，甚至新保單保費漲價、取消保證給付及過去給保戶免體檢放寬承保措施等的停賣效應發酵，可能也會逐漸回歸原本的審核規則。

►失能險保費漲3成　業務通路盛傳年底停售舊保單要買趁快

►LINE瘋傳失能險停售效應　2家人壽明年取消免體檢、保證給付

►影／每月5萬長照費有誰為你付7年？　失能扶助險挑選3要點

普悠瑪翻覆意外造成5名卑南國中罹難者無法領取到死亡理賠金，再次讓社會各界注意保險法的規定，如何在道德風險與公平待遇原則中間權衡，還有待金管會2019年元月擬出的修法草案，目前也陸續傳出恢復15歲以下孩童死亡理賠金的討論。

►可設孩童死亡特別補償金　邵之雋：權衡道德風險跟公平正義

►一張表看懂15歲以下保戶　各項保險金給付範圍

►產壽險公會：支持107條修法　定額給付理賠條件簡單清楚較宜

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關鍵字：一生限買1張,實支實付醫療險,副本理賠,失能險,停賣效應,2018,熱門,壽險大事,保險法,業務員,勞資爭議,小額終老

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