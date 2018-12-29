一生限買1張、反對限縮副本理賠　2018熱門壽險大事報你知

▲ETtoday保險雲讀者一面倒地反對金管會修法取消或限縮副本理賠。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

回顧2018年攸關保戶的熱門壽險大事，最受注目的即金管會多次修法會議中討論的限縮時實支實付醫療險理賠門檻及可能取消的副本理賠，還有一生限買1張的小額終身壽險、年底多家停賣的失能險與全面改版的新防癌險將於3天後上市等。

依據《ETtoday保險雲》2018年全年度讀者點閱數統計排行榜，可以發現民眾相當關切的醫療險理賠權益之外，還有注意到小額終老險、長照險、新防癌險、失能險等保障型商品，以及業務員告白投資型保單風險、非親簽索退費及勞動契約等議題。

最高點閱率新聞為8月31日刊登的保險局修法討論草案中的，考量損害填補原則以限縮實支實付醫療險、副本理賠的總額不得超過實際開銷，引起保戶一面倒反對，而金管會主委顧立雄也已允諾暫時不會修法，也未排入此次保險法大翻修草案中。

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▲目前只有13家壽險公司銷售小額終身壽險（又稱小額終老險）自106年2月陸續開辦至107年6月的業績統計。（圖／記者李蕙璇製）

而保險局政策性保障型商品中，直接回饋保費優惠2~3折的小額終身壽險，因為規定每個人一生限買1張，最高額度30萬元，投保年齡+期繳可達85歲等、免體檢，也是受到讀者注意，目前只有上述表格中的13家人壽公司銷售此張保單。

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失能、長照議題也是讀者關切，尤其是年底有數家人壽準備2019年停售數張失能險舊保單全面改版，甚至新保單保費漲價、取消保證給付及過去給保戶免體檢放寬承保措施等的停賣效應發酵，可能也會逐漸回歸原本的審核規則。

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普悠瑪翻覆意外造成5名卑南國中罹難者無法領取到死亡理賠金，再次讓社會各界注意保險法的規定，如何在道德風險與公平待遇原則中間權衡，還有待金管會2019年元月擬出的修法草案，目前也陸續傳出恢復15歲以下孩童死亡理賠金的討論。

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