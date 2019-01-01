車禍常嫌產險低賠　富邦泰安各居申訴案比排行榜之首　

▲財團法人金融消費評議中心。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

2018年前三季產險公司遭保戶申訴案最多的為富邦產險，而以申訴件數占簽單契約總件人數的比率來看，則是以泰安產險的申訴率最高，其中以理賠金、續保、失能 （殘廢等級）與交通事故認定等爭議較多。。

2018這一年來產險圈受到讀者高閱讀率事件，像是超跑車禍、有沒有買第三人責任險話題備受大家討論，花蓮北海道大地震、南台大淹水及普悠瑪翻覆意外後，住宅地震險、旅平險、意外傷害險等天災避險詢問度高，網路投保便利及寵物險改版也是熱門查詢關鍵字。（可點入以下參考新聞報導）

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金融消費評議中心為受理、評定保戶申訴保險公司案件的處理單位，其統計今年第1~3季收到民眾申訴壽險公司2,068件、產險公司836件及保經保代公司59件共2,963件。

單以各產險公司申訴案件來看，最多為富邦產險175件，其次為國泰世紀產險102件、新光產物79件、新安東京海上產險76件、泰安產險71件、旺旺友聯產險58件、華南產險51件、台灣產物43件等。

再從其申訴件數占簽單契約總件人數的萬分比率來看（申訴件／銷售總件）申訴率，最高的反而為泰安產險，其次為台壽保產物、新安東京海上產險、和泰產險、華南產險、台灣產物等。

民眾申訴產險公司案件中，理賠類以理賠金、失能 （殘廢等級）與交通事故認定等爭議最多，而非理賠類的則是以續保、未遵循服務規範的較高。

回顧2018年攸關保戶的熱門壽險大事，最受注目即金管會多次修法會議中討論限縮實支實付醫療險理賠門檻及可能取消的副本理賠，還有一生限買1張的小額終身壽險、年底多家停賣失能險與今天新防癌險全面上市等商品資訊。

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