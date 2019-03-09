郵局2700萬儲戶注意了　20日起結清銷戶免身分證放寬到6萬元

▲台北郵局。（圖／記者李蕙璇攝）

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記者李蕙璇／台北報導

中華郵政決定3月20日起實施簡化措施，結存銷戶可免持身分證的存金金額從3萬元規定，放寬到6萬元以下，欲結清者只要攜存摺、開戶印鑑章及密碼至全國各郵局櫃檯辦理即可。

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不過，民眾辦理銷戶前要先確認該帳戶，先前是否已申請為繳交保險費、水電費、電話費等相關費用的自動扣繳戶，以避免屆時須扣繳費用時而無法依約準時結清帳款。

目前中華郵政儲戶有2,700萬多戶，對照至今年2月底台灣人口2,359萬，顯示一人多帳戶的約達341萬戶，其中應該還有許多是久未往來活動戶。

中華郵政指出，以往提供欲結清銷戶的儲戶，其存簿儲金通儲帳戶結存金額須3萬元以下者，若是由本人前來辦理的話是無須出示身分證，只要提供存摺、開戶印鑑章及密碼即可。現在則是要擴大服務民眾，從3月20日起放寬到戶頭餘額6萬元以下者皆可免身分證，到任一郵局臨櫃出是存摺、印鑑章及輸入密碼符合即可辦理。

但若是委託他人辦理銷戶者，仍是須提供帳戶者與委託人的雙身分證、委託書，以及原留印鑑及儲金簿，同樣的輸入密碼符合即可辦理。

中華郵政還說，儲戶如果已遺失儲金簿、印鑑或忘記密碼，儲戶本人親自辦理者，可以簽名代替蓋章。如本人無法臨櫃，也可以委託他人代辦，並請攜帶雙方身分證件、新印鑑及委託書，經承辦人員查證屬實後即可辦理。如有任何疑問，可親洽郵局櫃檯承辦員、志工或是去電中華郵政顧客服務中心免付費專線0800-700-365。

刊出時間：2019-03-08 23：59

更新時間：2019-03-09 10：17

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