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車禍多責任險缺、班機延誤理賠免證明　2018熱門產險大事一次看

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▲▼強制險與第三人責任險給付差異。（表／記者李蕙璇製繪）

▲強制險與第三人責任險給付差異。（表／記者李蕙璇製繪）

記者李蕙璇／台北報導

2018這一年來產險圈受到讀者高閱讀率事件，像是超跑車禍、有沒有買第三人責任險話題深受大家討論，花蓮北海道大地震、南台大淹水及普悠瑪翻覆意外後，住宅地震險、旅平險、意外傷害險等天災避險詢問度高，網路投保便利及寵物險改版也是熱門查詢關鍵字。

《ETtoday保險雲》統計今年產壽險圈熱門大事件點閱率排行榜，先前已經公布壽險界大事報你知，今天則是一次看全年產險圈深受讀者關切的話題。（可參考以下新聞報導，依此類推。）

►一生限買1張、反對限縮副本理賠　2018熱門壽險大事報你知

榜首為廣大1千萬輛機車族投保了政府規定的強制險，卻少買了責任險的情況之下，就有可能像本刊報導的一名男大生騎著新買機車第三天就車毀人受傷，還得面臨20多萬無錢賠償窘困。而與超跑、孝子小貨車司機撞4輛法拉利的車禍新聞，多因肇事者難以承受上百萬甚至千萬的車輛維修費，而讓讀者更關切汽機車相關的車體損失險（甲乙丙式）及第三人責任險、超額責任險等。

►1千萬機車騎士難承受巨額賠償　第三人責任險投保率僅18% 

►車禍和解＝放棄強制險理賠？　小心被誤導

►超跑條款+1路權人人等值　開名車的人自行承擔超額風險 

►趕最後一天繳保費卻先出車禍　39分鐘後超商付款仍遭產險拒賠

▼和泰產險建議車主可視預算投保相關的汽車保險 。（圖／記者李蕙璇製表）▲▼和泰產險建議車主可視預算投保相關的汽車保險 。（圖／記者李蕙璇製表）

同時與車禍賠償協商、肇事責任釐清、透過保險轉移高額賠償金的相關真實理賠案件，因為貼近讀者生活，也是點閱率高的新聞，而本刊也因此開闢《車禍調解達人》信箱（leehuihsuan@ettoday.net） ，陸續接到台北、桃園、台中、台南、嘉義多縣市讀者來信詢問。

►撞4法拉利賠千萬　第三人超額責任險轉移高賠償風險

►車禍賠償談了一年　肇事男大生反告對方　想說可以加速協商

►196萬輛汽車無第三人責任險　可考慮千元車險　轉移賠償

►開特例！丙式車碰車險也能理賠撞護欄　產險公司踢到鐵板

▼網路投保熱門險種以旅平險（含旅遊不便險、旅遊綜合險）、利率變動型年金險及汽機車險為主。（圖／記者李蕙璇攝）▲▼網路投保熱門險種以旅平險（含旅遊不便險、旅遊綜合險）、利率變動型年金險及汽機車險為主。（圖／記者李蕙璇攝）

而向來兵家必爭之地的汽機車保險，趨近市場飽和，業者也陸續轉往「網路投保」另闢戰場，爭取滑世代青睞，並且將給業務員的佣金直接回饋到保費折扣，也讓較為簡單易懂的旅平險、旅遊不便險、車險、寵物險等，投保率更是扶搖直上屢創新高。

►網路投保熱門3險種3招盡享優惠　利變年金、旅平、汽機車險

►影／北海道強震　出國前4小時內航班取消　安達產險網路保戶照賠

►獨家／出國前忘買旅平險　回國前才買　保險公司：不建議 

►遛狗嚇到單車客摔傷　寵物險理賠第三人責任最高達100萬

►很多爸媽還不知道寵物險　全國只有75隻愛犬貓咪有醫療保障

▼明台產險推出改良版的第三代寵物の好險，強打「投保免體檢」。（圖／記者李蕙璇翻攝）▲▼明台產險推出改良版的第三代寵物の好險，強打「投保免體檢」。（圖／記者李蕙璇翻攝）

其中還有8家產險透過區塊鏈科技，當民眾旅遊遇到班機延誤時可以免提證明，保險公司會寄一通簡訊給保戶就可以線上完成理賠申請，數天後帳戶就會收到保險金。

►影／又一家保險擁抱區塊鏈　8產險班機延誤免證明速理賠

►國人危險旅遊地　歐洲居冠港澳大陸次之　旅平險理賠高

▼泰安產險提醒民眾可多瞭解住宅地震險保障內容，審慎規劃使用避險工具。（圖／記者李蕙璇整理）▲▼泰安產險提醒民眾可多瞭解住宅地震險保障內容，審慎規劃使用避險工具。（圖／記者李蕙璇整理）

而今年國內外陸續傳出花蓮強震、醫院大火、南台灣大淹水、北海道強震、普悠瑪翻覆意外等，以及產業電腦遭駭等，造成重大傷亡或是災情損失嚴重，住宅地震險、鐵路運輸旅客、營業場所責任險、山崩險、資安險等，也讓民眾正視住宅、汽車的不動產與動產財物保險，還有大眾運輸、公共安全相關保險的避險措施，甚至還意外引發大眾注意到15歲以下罹難者的人壽險部分，原來保險法有規定無法給予這群孩童死亡理賠金的限制。

►住宅火險VS居家綜合險　地震理賠金額大不同

►住宅地震險保費1350元　房屋全倒理賠150萬元 

此外，保險局已同意保險業務員無需像過去須經原登錄公司同意才能登錄到一家產險的限制，而是開放可以自由選擇登錄的一壽險一產險，讓產險圈更增添生力軍大表歡迎。

►反對人壽業務員自由轉登產險　各界激烈爭辯　保險局擬開放

►保險業務員爭自由　開放登錄權　產壽險公司各限一家

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關鍵字：車禍,汽車,機車,第三人責任險,超跑,超額,旅平險,旅遊不便險,班機延誤,理賠,免證明,2018,熱門,產險,網路投保,區塊鏈

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