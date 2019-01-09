怕申訴多就得拼1天結案　保險局考量重新調整金箍令

▲財團法人金融消費評議中心。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

保險局透過一套「申訴綜合評分值」對產壽險公司營業項目額度多寡的監理調控措施，希望藉此提高服務品質、降低保戶申訴率，施行多年來業者拼處理申訴案多可以在1天內完成，建議可取消或調整此方案，保險局也釋出願重新討論之意。

今年新上任的保險局局長施瓊華，日前在《現代保險雜誌》創刊30週年慶現場頒獎致詞時，特別語重心長與在場業者分享說「如果沒有從保戶的知識觀念建立，糾紛就會產生」與業界共勉，顯見保險局希望消弭保險案一年多達數千件的用心與決心。

▼保險局局長施瓊華。（圖／資料照）

ETtoday記者曾將業者的心聲詢問過主委顧立雄，他鼓勵業者要正視保戶需求與申訴原因，不能讓保險申訴黃牛得逞，而近日也傳出會重新調整這套監理措施方案內容，因應現今環境與實況。

▼金管會主委顧立雄。（圖／記者李蕙璇攝）

目前保戶向保險局、金融消費評議中心提出保險理賠等申訴案後，保險局會根據業者接到申訴案後的平均處理天數、理賠申訴率及非理賠申訴率三項指標，算出「綜合評分值」，再依「綜合評分值」排出高低，選出20%最差的公司，並對於這些公司加重計算「其他風險」權數，連帶也會控管其在海外投資、銷售其他保單額度的限制，也因此讓保險公司一接到申訴案猶如聽到裁判鳴槍起跑與時間競賽拼1天內結案，就是出在這一個金箍令。

產壽險界業者多次與保險局會議中也提到，目前各家業者拼降低申訴率及案件，已到無所不用其極，多可以當天早上一收到申訴案便可以在下班前結案，消除申訴登記數量，而大家的申訴率以萬分比計算來看，也多是在0.1上下徘徊，甚至還有公司的申訴率為0。

業者無奈地說，同業彼此的申訴率這麼接近，案件量會因市場占比率成現高低差，如此再去區分最差的20%公司，其實已經非公平對待，甚至還出現保險申訴黃牛的威脅壓力，希望主管機關保險局可以考量現況，重新看待這一套「申訴綜合評分值」對業者調控監理的意義。

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