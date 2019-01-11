醫學系女大生鑽車縫…後座爆頭慘死　小黃運將「違停公車格」無罪

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新北市2名長庚醫學系女大生2017年9月騎車回校時，行經中和中正路碰上一輛公車靠站，閃避超車時遭後方一輛貨車撞上，導致後座的20歲余女被輾過頭慘死。當時有一輛小黃運將「違停公車格」被起訴；但法院認為「運將違停不是車禍主因。」判處運將無罪，騎車的胡姓女大生則被判5個月徒刑、緩刑2年。

根據了解，當時中正路一輛計程車違停在公車專用格，因此公車進站時被迫併排停車放人，幾秒後胡女載著余女準備從左側鑽縫超車，但車尾卻擦撞到旁邊一輛貨車，造成胡、余2人連人帶車倒地，而後座的余女則被捲入車底輾斃，胡女嚇得跪地崩痛哭。

▲醫學系女大生閃公車遭輾斃，「違停公車格」小黃司機判無罪。（圖／翻攝自爆料公社）

意外發生後，公車司機、貨車司機及胡姓女大生通通被檢方送辦，但檢方認為胡姓女大生「鑽車縫」責任比較重，所以2名司機通通不起訴處分，反而是當時「違停公車格」的計程車運將，訊後也被依《業務過失致死罪》起訴。

但法院審理後卻認為，當時公車確實因為計程車併排讓乘客上下車，不過胡女前面3台機車全都順利閃避，只有她沒有注意後方有貨車，並鑽車縫造成死亡車禍，所以儘管小黃違規是事實，但卻與車禍沒有因果關係，綜合上述判處運將無罪；胡女則判處5個月徒刑、可易科罰金15萬，緩刑2年。

▲法院審理後認為，儘管小黃違規是事實，但與車禍沒有因果關係，因此判處運將無罪。（圖／東森新聞）

律師林智群表示，「事發地點的第三車道和計程車的地點，其實是有點遠的，小黃是一個行政違規狀態，但並不代表對車禍有因果關係。」律師表示，過去有罪的判決，多次違停占用車道，造成機車沒路可走釀成車禍，但這回車禍法官認定明顯是胡女過失，認為鑽車縫才是肇事主因。