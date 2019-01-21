久違何麗玲讚「螃蟹餐」重信諾　朱水源自立門戶正遠集團　

▲正遠集團董事長朱水源（左）、理財名媛何麗玲 。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

保險經紀人商業同業公會理事長朱水源今天舉行正遠保經開幕式，多家產壽險公司及保經保代通路代表出席，氣氛熱絡，而許久未出席公開活動的名媛何麗玲也到場致詞，表示她和朱水源同擔任作家許峰源主婚人結緣相識，並因為「螃蟹餐」讓她對朱水源的信承諾印象深刻。

安達產險總經理曾增成、和成保經董事長柯在、遠雄人壽副總何京玲、寶石建設總經理陳汪全、安達人壽總經理林意展、磊山保經董事長李佳蓉、兆豐產險董事長梁正德、台灣人壽總經理莊中慶、富士達保經董事長廖學茂及永達保經總經理陳慶鴻等保險圈人士到場祝賀。

▲左二起為磊山保經董事長李佳蓉、兆豐產險董事長梁正德、台灣人壽總經理莊中慶、富士達保經董事長廖學茂、永達保經總經理陳慶鴻。（圖／記者李蕙璇攝）

春天診所董事長何麗玲致詞表示，她因為打羽球認識許峰源律師，因而擔任許律師的男方主婚人時認識來自保險界的朱水源，而沒想到只是淺談時提到秋蟹美食記憶，日後朱水源還記得邀請大家到府上品嘗螃蟹餐，令她對朱水源的重信諾印象深刻。

此話一出讓在場來賓熱烈鼓掌，而緊接著上台致詞的永達保經總經理陳慶鴻則說他若是有機會認識何麗玲名媛，也會實踐諾言邀宴共嘗美蟹，陶侃朱水源話語惹得大家會心一笑。

▼理財名媛何麗玲（前排右）。（圖／記者李蕙璇攝）

朱水源原擔任環球世達保經總經理，同時並經營正遠團隊，由於規模逐漸擴充而決定自立門戶，成立為正遠保經公司，並與長期經營觸角涉獵會計稅務、法律等事業部門整併為正遠集團，且擔任集團董事長。

朱水源表示，去年一年保險圈熱鬧非凡，不管是在保險法修改、長照險抵稅、壽險界面臨匯損等議題上，都是社會大眾、業務通路與保戶們都相當關注的話題，相信2019年到來都會逐漸水到渠成，從改變中煥然一新，從挑戰中更加茁壯。

▼保經商業同業公會理事長、正遠集團董事長朱水源。（圖／記者李蕙璇攝）