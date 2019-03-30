產險業0申訴率有6家外商　本土以國泰拿最低、台壽保產最高　

▲產險業2018年申訴率前10低排行榜。（圖／記者李蕙璇繪製）

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記者李蕙璇／台北報導

21家產險公司去年遭保戶申訴共1,235件，其中6家申訴率為0，多銷售企業及團體險公司，而民眾較為熟悉本土公司中以國泰世紀產物申訴率最低，相對來說台壽保產物為最高申訴率公司，案件數則是以富邦產險265件最多。

該申訴率是由金融消費評議中心根據各公司簽單契約總數與實際受理的申訴案數而換算出來的比率，6家申訴率為0的分別為華山產物（已於2009年1月被勒令停業清理）、新加坡商美國國際產物、法商柯法斯產物台灣分公司、法商法國巴黎產物台灣分公司、比利時商裕利安宜產物台灣分公司與有限責任台灣區漁船產物保險合作社。

其中，華山產物申訴其實有1件，為一般個人產險商品。美國國際產物近期上架AppleCare+手機保險較受注目，柯法斯與裕利安宜則是經營企業的貿易信用保險，而法巴產則是有住宅火險、個人傷害險與團體保險等。

申訴率拼低於平均值

依財團法人金融消費評議中心統計2018年1月1日至12月31日止申訴案，21家公司平均申訴率為0.18，低於平均值的共有6家，又以國泰世紀產物最低，其他為第一、南山、明台、富邦與新光產物。而第六名起為兆豐、安達、旺旺友聯與台灣產物。

而高於申訴率平均值公司中，則是以台壽保產物的申訴率0.48最高，有49件申訴案。第2名起依序為泰安產險104件、和泰產險52件、華南產險72件與新安東京海上產險92件、台灣產物64件、旺旺友聯產險77件、安達產物26件與兆豐保險39件，其他產險公司的申訴率則是低於平均值0.18。

申訴件數排名

保戶申訴案件量來看，市占率頗高的富邦產險以265件居冠，第2名為國泰世紀產險145件，第3~5名依序為新光產物133件、泰安產險104件及新安東京海上產險92件、旺旺友聯產險77件、華南產險72件、台灣產物64件、和泰產險52件、台壽保產物49件、明台產險48件與第一產物44件。

▼金融消費評議中心統計2018年產險業各家產物保險公司申訴率。（圖／記者李蕙璇翻攝官網）

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