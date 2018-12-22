失能險保費漲3成？　業務通路盛傳年底停售舊保單要買趁快

▲病房。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者李蕙璇／台北報導

保險界因為防癌險、嚴重特定傷病等各項疾病定義標準化，而將於明年元旦起銷售新款保單並同步停售舊保單，引起通路盛傳失能險保費將調高3成說法。據悉，保費通常會視賠損率及成本適度調整，但保費太貴也可能會讓許多民眾卻步，是否會調高業者都未正面回答。

記者收到某家人壽公司業務員的LINE，裡頭寫著說這六年虎口婆心地勸說要加買失能扶助險，因為預見會和防癌險一樣，會不堪賠率每每提高而必須調整新售的費率，前年已經調過一次，建議年底前儘快決定，別拖到最後一天，因為業務員要送保單只有一人，沒有分身。

記者另也詢問保險經紀人通路，主管則是說沒有聽到防癌險的費率會調整，但有聽到「失能扶助險的保費可能一次要漲3成」。

但也有保險代理人公司主管說「沒有聽到調漲保費」的說法，只是失能扶助險是這幾年比較新穎的保單，當累積更多的理賠案件及能夠更精算賠損率的數據情況之下，都是有可能調整保費。

一位從事保險30多年資深業務主管則說，其實保費調高或是不調，會買的人就是會買，像以前防癌險便宜時也不一定很多人買，現在癌症發生率提高，同樣的防癌險的保費也調漲，確實因此讓許多人因為金額預算多寡而猶豫甚至不買，但願意買的人還是大有人在。

另一位保險資深主管也說，以前他買防癌險4個單位的保費才幾千元，現在1個單位就上萬元，當時他也不知道罹癌率會如此迅速提高。

目前各人壽公司已根據保險局核定的「嚴重特定傷病疾病項目及定義」、「癌症保險」之「癌症定義」與「醫療保險商品之各項疾病項目及定義標準化 」，將於2019年1月1日起上市新保單，停售舊定義的商品。

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